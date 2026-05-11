Блог | Сам упал – и в коме: если государство идет к победе в балаклавах, чья это будет победа и только ли над РФ?
Сообщают, что Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лунинец опубликовал видео с мужчиной, в отношении которого официальная версия предлагает считать, что он "сам упал и ударился головой".
Далее текст на языке оригинала
За словами Омбудсмена, чоловік не просто перебуває наразі у вкрай важкому стані, але й був у комі.
Дослівно:
"До мене звернулася мешканка Дніпра, оскільки її чоловік зазнав травм унаслідок дій групи осіб у балаклавах та форменному одязі, яких вона ідентифікує як представників ТЦК та СП. Внаслідок цих подій чоловік отримав черепно-мозкову травму та наразі перебуває у лікарні у вкрай важкому стані.
<…> Ця історія – не про один випадок. Вона про те, як подібні дії сприймаються людьми, коли немає прозорості та зрозумілої ідентифікації. Держава, що діє в масках, не має дивуватися, що громадяни від неї тікають"
(кінець сумної цитати).
Від себе: оскільки ОФІЦІЙНО кажуть про "сам впав", мають бути вже відомі й ті, хто допоміг впасти саме таким чином.
Крім того, додам як особисту власну точку зору, що коли населення МАСОВО не бажає захищати таку державу
(адже добровольці скінчилися [понад?] три роки тому, а патріотичні прибічники кордонів 1991 року - всі або за кордоном, або заброньовані чи на інших підставах не підлягають мобілізаціїі),
то причини треба шукати не тільки в поганих громадянах, але й у самій державі.
Також нагадую про швидкий звʼязок - "гарячу лінію" Омбудсмена України Дмитра Лубінця:
16-78
(безкоштовно).
Для письмових звернень -
адреса:
вул. Інститутська, 21/8,
Київ,
01008;
е-mail:
(виключно для електронних звернень та адвокатських запитів);
форма звертання:
Пане Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
Сайт з актуальною інформацією щодо приймалень на місцях:
https://ombudsman.gov.ua/uk/gromadski-prijmalni