Сообщают, что Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лунинец опубликовал видео с мужчиной, в отношении которого официальная версия предлагает считать, что он "сам упал и ударился головой".

Далее текст на языке оригинала

За словами Омбудсмена, чоловік не просто перебуває наразі у вкрай важкому стані, але й був у комі.

Дослівно:

"До мене звернулася мешканка Дніпра, оскільки її чоловік зазнав травм унаслідок дій групи осіб у балаклавах та форменному одязі, яких вона ідентифікує як представників ТЦК та СП. Внаслідок цих подій чоловік отримав черепно-мозкову травму та наразі перебуває у лікарні у вкрай важкому стані.

<…> Ця історія – не про один випадок. Вона про те, як подібні дії сприймаються людьми, коли немає прозорості та зрозумілої ідентифікації. Держава, що діє в масках, не має дивуватися, що громадяни від неї тікають"

(кінець сумної цитати).

Від себе: оскільки ОФІЦІЙНО кажуть про "сам впав", мають бути вже відомі й ті, хто допоміг впасти саме таким чином.

Крім того, додам як особисту власну точку зору, що коли населення МАСОВО не бажає захищати таку державу

(адже добровольці скінчилися [понад?] три роки тому, а патріотичні прибічники кордонів 1991 року - всі або за кордоном, або заброньовані чи на інших підставах не підлягають мобілізаціїі),

то причини треба шукати не тільки в поганих громадянах, але й у самій державі.

Також нагадую про швидкий звʼязок - "гарячу лінію" Омбудсмена України Дмитра Лубінця:

16-78

(безкоштовно).

Для письмових звернень -

адреса:

вул. Інститутська, 21/8,

Київ,

01008;

е-mail:

[email protected]

(виключно для електронних звернень та адвокатських запитів);

форма звертання:

Пане Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Сайт з актуальною інформацією щодо приймалень на місцях:

https://ombudsman.gov.ua/uk/gromadski-prijmalni