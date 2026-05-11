Был завербован через ТикТок: СБУ задержала российского агента, который корректировал удары по Одессе. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента РФ, который корректировал удары врага по Одессе. Россияне завербовали предателя через сервис для создания и просмотра коротких видео ТикТок.

Видео дня

Теперь мужчине грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 11 мая.

"Служба безопасности разоблачила в Одессе еще одного российского агента. Он корректировал воздушные атаки РФ по областному центру. Среди основных задач злоумышленника был поиск координат местной ПВО", – говорится в сообщении.

Детали дела

По материалам следствия фигурантом оказался местный мастер по ремонту компьютерной техники, которого российские спецслужбы завербовали через TikTok. Во внимание врага он попал из-за своих пророссийских сообщений в соцсетях.

Установлено, что для вербовки был использован фейковый аккаунт якобы иностранной журналистки.

После получения инструкций от куратора мужчина начал отслеживать позиции украинских подразделений, в частности зенитно-ракетных комплексов, радиолокационных станций и мобильных огневых групп, которые обеспечивают оборону Одессы.

Для сбора информации он передвигался по городу на мопеде и фиксировал координаты потенциальных целей в Google-картах. Полученные данные хранил на телефоне, чтобы передавать их российскому куратору через анонимный чат в мессенджере. Также задокументированы его регулярные контакты с представителем спецслужб РФ.

Какое наказание грозит предателю

Контрразведка СБУ задержала фигуранта во время оперативных мероприятий. Во время обыска у него изъяли мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности. Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

"Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – отметили в СБУ.

Напомним, в Одессе силовики СБУ задержали агента российской ФСБ, которая готовила убийство одного из командиров Сил спецопераций Украины. Внимание врага она привлекла после обращения в московский офис политического проекта Виктора Медведчука "Другая Украина".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Запорожье разоблачили агента РФ, который передавал врагу координаты украинских военных. Мужчина пытался избежать разоблачения, маскируясь под пожилого человека.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!