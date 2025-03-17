Вокруг ультиматума Усику нашли 'закулисные игры'

Новозеландец Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) может позволить Александру Усику (23-0, 14 КО) подраться с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО). Украинца обязали провести защиту пояса Всемирной боксерской организации (WBO), но он нацелен на поединок за звание абсолютного чемпиона мира.

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В комментарии изданию The New Zealand Herald менеджер Дэвид Хиггинс отметил, что Паркер в любой момент готов драться с сильнейшими супертяжами. При этом представитель новозеландца отметил, что сейчас все будет зависит от переговоров между командами всех боксеров.

"WBO стремится выполнять свои правила, учитывая, что Джозеф был претендентом номер один в течение года или даже больше. Так что это было предсказуемо, это не сюрприз. Но иногда закулисные игры отнимают больше времени. Если Усик – не следующий соперник Джозефа, то через одного – точно. Мы не паникуем. Сейчас у Джозефа потрясающие времена, он готов драться с кем угодно. В той форме, в которой Паркер находится, его никто не беспокоит. Если предложат Усика, он согласится не раздумывая", – сказал Хиггинс.

Недавно Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила со своим заявлением об обязательствах украинского чемпиона. В свою очередь, Всемирный боксерский совет (WBC) также объявил свое отношение к возможному бою Усик и Дюбуа.

Напомним, украинец и британец уже выходили на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

Сам Усик рассказал, когда намерен завершить карьеру. Также Александр сообщил, что готовится провести самый необычный поединок в своей карьере.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик в шутливой форме согласился на поединок против стримера Михаила Лебиги, которого назвал "невероятным человеком". Также стало известно, где планируют провести реванш украинца и Даниеля Дюбуа.

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