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Вокруг ультиматума Усику нашли "закулисные игры"

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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Вокруг ультиматума Усику нашли 'закулисные игры'

Новозеландец Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) может позволить Александру Усику (23-0, 14 КО) подраться с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО). Украинца обязали провести защиту пояса Всемирной боксерской организации (WBO), но он нацелен на поединок за звание абсолютного чемпиона мира.

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В комментарии изданию The New Zealand Herald менеджер Дэвид Хиггинс отметил, что Паркер в любой момент готов драться с сильнейшими супертяжами. При этом представитель новозеландца отметил, что сейчас все будет зависит от переговоров между командами всех боксеров.

Вокруг ультиматума Усику нашли "закулисные игры"

"WBO стремится выполнять свои правила, учитывая, что Джозеф был претендентом номер один в течение года или даже больше. Так что это было предсказуемо, это не сюрприз. Но иногда закулисные игры отнимают больше времени. Если Усик – не следующий соперник Джозефа, то через одного – точно. Мы не паникуем. Сейчас у Джозефа потрясающие времена, он готов драться с кем угодно. В той форме, в которой Паркер находится, его никто не беспокоит. Если предложат Усика, он согласится не раздумывая", – сказал Хиггинс.

Вокруг ультиматума Усику нашли "закулисные игры"

Недавно Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила со своим заявлением об обязательствах украинского чемпиона. В свою очередь, Всемирный боксерский совет (WBC) также объявил свое отношение к возможному бою Усик и Дюбуа.

Напомним, украинец и британец уже выходили на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

Вокруг ультиматума Усику нашли "закулисные игры"
Вокруг ультиматума Усику нашли "закулисные игры"

Сам Усик рассказал, когда намерен завершить карьеру. Также Александр сообщил, что готовится провести самый необычный поединок в своей карьере.

Вокруг ультиматума Усику нашли "закулисные игры"

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик в шутливой форме согласился на поединок против стримера Михаила Лебиги, которого назвал "невероятным человеком". Также стало известно, где планируют провести реванш украинца и Даниеля Дюбуа.

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