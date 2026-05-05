'Столько денег, и это все, на что она способна?' Жена миллиардера Безоса разочаровала выбором платья на Met Gala 2026

Жена миллиардера Джеффа Безоса, журналистка и светская львица Лорен Санчес, оказалась среди самых критикуемых гостей Met Gala 2026. Кроме недовольства поклонников мероприятия, западные медиа также внесли ее в списки хуже всего одетых звезд бала, обратив внимание на неудачный выбор наряда, несмотря на статус сопредседателя события.

Санчес появилась на красной дорожке Метрополитен-музея в темно-синем платье от Schiaparelli, созданном на заказ. Образ с корсетом, шнуровкой на спине и силуэтом "русалки" был вдохновлен известным портретом Джона Сингера Сарджента "Мадам Х" 1884 года, объясняет Independent. В то же время интерпретация классического образа не нашла отклика среди критиков и публики.

Модные обозреватели и пользователи соцсетей обратили внимание на то, что нынешний дресс-код Met Gala – "Мода – это искусство" – предполагал более смелые и концептуальные решения. По их мнению, образ Санчес был слишком простым и не соответствовал уровню события, особенно учитывая ее роль соорганизатора.

"Она это заказала на Amazon?"

"Надо иметь незаурядный талант, чтобы пойти к Schiaparelli и создать что-то настолько простое".

"Как это вообще соответствует тематике?"

Знает ли она, что такое Met Gala 2026?"

"Никакие деньги мира не могут купить хороший вкус".

"Деньги не сочетаются с элегантностью!"

"Лорен Санчес заплатила столько денег, чтобы быть здесь, но даже не смогла воплотить в жизнь отсылку к Мадам Х. Платье даже не того же цвета или ткани".

"Столько денег, и это все, на что она способна?"

Отдельное внимание к Санчес привлекла и общая реакция общества на участие пары Безосов в Met Gala 2026 в качестве ключевых спонсоров и сопредседателей. Часть представителей модного сообщества скептически отнеслась к их роли в одном из главных светских мероприятий года.

Как писал OBOZ.UA, незадолго до ключевого модного события года в Нью-Йорке прошли акции протеста, направленные против влияния миллиардеров и участия крупных корпораций в культурных событиях. Активисты размещали плакаты с критикой Безоса и призывами к бойкоту мероприятия, а также проводили перформансы, связанные с условиями труда в Amazon.

