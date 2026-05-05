Мадонна эпатировала на красной дорожке в 'ведьмовском' платье с 'шабашем'. Как выглядел самый обсуждаемый образ Met Gala 2026

Певица Мадонна появилась на Met Gala 2026 в "ведьминском" образе с элементами "шабаша" – звезда выбрала черное кружевное платье Saint Laurent, массивный головной убор в виде корабля и вышла на дорожку в окружении семи моделей, которые несли ее длинный шлейф. Образ стал одним из самых обсуждаемых на нынешнем балу Института костюма в этом году.

67-летняя артистка интерпретировала тему мероприятия "Искусство костюма", обратившись к сюрреализму: ее внешность была вдохновлена картиной Леоноры Каррингтон "Искушение святого Антония. Фрагмент II" 1945 года, отмечают в Page Six.

На красной дорожке Мадонна появилась в длинном черном платье из кружева и атласа, дополненном темно-серыми оперными перчатками и массивными черными сапогами. Она изменила свой привычный образ, выбрав длинный темный парик с косами, обрамляющими лицо, и завершила лук драматическим макияжем с акцентом на глаза.

Ключевым элементом стал головной убор – шляпа с миниатюрным кораблем, накрытый прозрачной серой вуалью. Эта деталь отсылает к образу из картины Каррингтон, где центральная фигура также имеет символический объект на голове. Длинный шлейф из полупрозрачной ткани тянулся за певицей и создавал эффект сценической постановки.

Образ усилила группа моделей, сопровождавших Мадонну: семь женщин в светлых кружевных платьях держали ее накидку, формируя композицию, напоминающую "шабаш". У них также были полупрозрачные ленты на глазах, что добавляло перформансу еще большей театральности.

На дорожке Мадонна также позировала вместе с креативным директором Saint Laurent Энтони Ваккарелло, который создал этот образ.

Стоит отметить, что артистка остается одной из самых заметных участниц Met Gala с момента своего дебюта в 1997 году.

Несмотря на это, одно из самых известных нарушений правил остается неизменным: селфи в ванной комнате. Хотя фотографировать официально запрещено, гости годами игнорируют это ограничение, публикуя неформальные кадры из закулисья мероприятия.

