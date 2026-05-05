Ежегодно 5 мая мир отмечает Международный день борьбы за права лиц с инвалидностью. Для современной Украины это не просто очередная дата в календаре. Это день аудита нашей гражданской совести. Это момент истины, когда мы должны спросить себя: кем мы являемся как общество? Настоящее ли мы сообщество, где достоинство и возможности для каждого являются безусловной ценностью?

Война изменила контекст этой борьбы навсегда. Сегодня вопрос прав людей с инвалидностью – это не только о врожденных или приобретенных состояниях. Это о тысячах наших Защитников и Защитниц, которые отдали здоровье за нашу свободу. Это о гражданских, пострадавших от атак оккупантов. Поэтому любой барьер сегодня – это не просто неудобство, это проявление неуважения к подвигу и боли наших сограждан.

От "социального содержания" к "экономической активности"

Долгое время советская и постсоветская парадигма воспринимала людей с инвалидностью исключительно как лицо для опеки. Государство предоставляло мизерную помощь и фактически "запирало" человека в четырех стенах. Наша философия сегодня – в корне другая.

Мы должны перейти от модели "социального обеспечения" к модели самореализации. В которой человек с инвалидностью – это прежде всего личность, специалист, по желанию предприниматель и точно активный участник экономических процессов.

Для перехода от одной модели к другой ключевыми являются, по крайней мере, два компонента.

Во-первых, это рабочие места. Мы системно работаем над тем, чтобы стимулировать работодателей не просто "закрывать квоты" (что часто делалось формально), а создавать реальные условия для труда. Это и обустройство рабочих мест, и компенсации за закупку специального оборудования, и многое другое, что на самом деле будет стимулировать работодателей предоставлять возможности.

Во-вторых, это цифровизация. Диджитализация услуг – это кратчайший путь к преодолению физических барьеров. Когда помощь, справку, субсидию или услугу можно оформить в смартфоне, мы нивелируем проблему недоступности кабинетов или очередей.

Безбарьерность как часть восстановления

Я всегда подчеркиваю: мы не имеем права восстанавливать Украину такой, какой она была до 24 февраля 2022 года. Мы должны строить лучше. Именно поэтому инклюзивность должна быть заложена в каждый проект восстановления – от новой школы в Буче до отстроенного вокзала в Краматорске.

Это не "дополнительные расходы". Это инвестиция в людей. Каждый пандус, каждый лифт, каждый звуковой светофор делает город комфортным не только для людей с инвалидностью, но и для пожилых людей, родителей с колясками, для каждого из нас в определенный период жизни.

От деклараций – до институционального порядка

Мы давно прошли этап лозунгов. Философия безбарьерности сегодня воплощается в жесткую и системную законодательную архитектуру, где каждый винтик должен работать на человека. Нам удалось сдвинуть пласты, которые казались неподвижными десятилетиями: это и реформа МСЭК, и экономическая мотивация работодателей. Однако этого недостаточно. Ведь в вопросах безбарьерности не может быть "полумер". Не может быть "полупандусов" или "декларативных лифтов". Любая имитация инклюзии сегодня равна мародерству на человеческом достоинстве. Мы требуем качества, потому что за ним стоит возможность человека выйти из дома и стать частью мира.

Сегодня важнейшим шагом для этого является принятие законопроекта № 14191, который должен коренным образом реформировать систему социальной помощи детям с инвалидностью и лицам с инвалидностью с детства. Первое чтение пройдено, но иллюзий быть не должно: сейчас вокруг документа разворачивается настоящая битва за его содержание.

Мы видим попытки отдельных чиновников "причесать" текст ко второму чтению, максимально выхолостив его революционную суть. Бюрократическая машина по инерции пытается превратить живой инструмент помощи в очередную формальную отписку, где за сложными формулировками скрывается желание оставить все, как есть.

Моя позиция принципиальна: нам не нужен "закон ради закона". Нам нужен работающий механизм реальной помощи:

Экономическое достоинство, а не выживание. Мы предлагаем отойти от привязки выплат к эфемерному прожиточному минимуму. Социальная помощь должна зависеть от уровня минимальной заработной платы. Это единственный путь к реальному, а не бумажному повышению и индексации выплат. От денег – к комплексной поддержке. Мы должны сломать старую систему фрагментарных подачек. Законопроект внедряет экосистему, где финансовая помощь неразрывно связана с качественными социальными услугами и современными цифровыми сервисами. Право на развитие для всей семьи. Сегодня родители часто стоят перед сверхтяжелым выбором: выходить на работу или сохранять помощь на ребенка. Законопроект 14191 создает механизмы, которые позволяют родителям трудоустраиваться и реализоваться, не теряя государственную поддержку. Медицинская безопасность. Доступ к медицинским изделиям и лекарствам по программе реимбурсации должен быть гарантированным и автоматическим. Это вопрос физического выживания, который не может зависеть от настроения чиновника в кабинете. Инфраструктура жизни. Среда должна развиваться так: чтобы принимать человека, а не отталкивать его на обочину.

Украина завалена кипами бумаг, которые хорошо выглядят в отчетах для международных партнеров, но не работают на улицах или в больницах. Если мы позволим превратить этот законопроект в пустую декларацию, это будет не просто очередной управленческой ошибкой - это будет циничным предательством тех, кто ждет реальных изменений.

Мы работаем с общественным сектором и экспертами, чтобы отбить эти попытки "стерилизации" смыслов. Мы должны получить работающий механизм, где каждая норма конвертируется в конкретную возможность для ребенка или взрослого и их семей.

Это должен быть закон прямого действия, а не очередной памятник бюрократической осторожности. Наши граждане ждут не "сигналов", они ждут действенной справедливости. И здесь мы не пойдем на компромиссы с теми, кто привык жить в парадигме "бумажных реформ".

Искусство уважения

Но есть то, что невозможно урегулировать ни одним законом или постановлением Кабмина. Это наше отношение друг к другу.

Инклюзия начинается не с пандуса, а с осознания, что мы все разные, но имеем равные права на достоинство, на уважение, на реализацию своих талантов. Общество, которое игнорирует потребности своих наименее защищенных членов, обречено на стагнацию. Общество, которое интегрирует их – обречено на успех.

Сегодня мы сдаем экзамен на зрелость. Мы платим сверхвысокую цену за нашу свободу, и обязанность государства – сделать все, чтобы каждый украинец, независимо от состояния здоровья, чувствовал себя дома полноправным и защищенным.