СЕНСАЦИОННАЯ НАХОДКА – УКРАИНСКИЙ ГЕТМАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ В 1656 ГОДУ ПЛАНИРУЕТ ШТУРМОВАТЬ МОСКВУ во главе 100 000-го КОЗАЦКОГО ВОЙСКА!

В архивах австрийского города Вены находится чрезвычайно важный исторический документ, который был опубликован в малоизвестном сборнике дипломатической истории 17 века.

Так вот – после того как Москва предала казацкую Украину, которой гарантировала широкие права государственной автономии, и в 1656 году заключила за спиной Богдана Хмельницкого сепаратное соглашение с королевской Польшей, наш Отец Хмель хотел штурмовать Москву!

Цитируем найденный документ 1656 года: "...Хмельницкий ответил с большим раздражением и называя московского царя ж...ом, и обещал, что должен прийти в столицу [Москву], когда весна наступит со 100 000 [казаков], чтобы только соизволил подождать в своей столице царь...

"А знаете в чем прикол? А прикол в том, что это так жаловалось московское посольство царя Алексея Михайловича самому австрийскому императору Фердинанду ІІІ-му, который был политическим властителем материковой Европы.

И вы еще продолжаете верить, что Богдан Хмельницкий придерживался Переяславского соглашения 1654 года? Да чихал он на Москву с большой колокольни!!!

Документ находится в Австрийской национальной библиотеке / Österreichische Nationalbibliothek in Wien и был опубликован в "Памятники дипломатических сношений" (1834).