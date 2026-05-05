КУЛЬТУРА НАЦИИ – ИСТОЧНИК ЕЕ ПОБЕД

Видео дня

Одной из столбовых опор идеологии "Украинская Украина" является видение национальной культуры. Эта тема, как по важности, так и по дискуссионности, конечно, не сместится на странице одного сообщения. Поэтому мы начнем с масштабности предмета культуры. Это важный ресурс для нашей победы.

Историки утверждают, что причиной столетних существований и господства Римской империи были преимущества ее культуры над культурой покоренных народов.

Но ее погубил гедонизм.

В свою очередь империя монголов покорила другие полмира, потому что имела на порядок выше соседей лишь один из элементов культуры – военное искусство: от замысла до воплощения, но с другими элементами у нее не получилось.

Более века господства современной американской империи, в т.ч. происходило за счет их "маскультуры" и технологий пропаганды, культуры предпринимательства и налогов, культуры верховенства права и судопроизводства.

Но когда на верхушку "выкарабкалась шобла бескультурья", мир начал наблюдать конец уже и их мирового доминирования.

Московитско-советско-кремлевская империя существовала, в т.ч. благодаря присвоению и подчинению себе культур порабощенных народов во всех сферах.

Культура же своя там закончилась, поэтому уверен, что в 30-х годах этого века эта недоимперия умрет окончательно и бесповоротно.

Когда мы говорим о культуре, то это не только об искусстве, которое является одной из ее важных составляющих. Искусство – оно без границ. Музыка, живопись, литература, театр и т.п. требуют таланта и навыков и являются транснациональными, хотя элементы национального почти всегда там присутствуют.

О культуре мы толкуем масштабнее: о благородстве в человеческих и общественных взаимоотношениях, о культуре создания государства, о культуре ведения бизнеса, военной культуре, культуре образования и медицинских услуг и т.п.

То есть культура – это правила и традиции, пронизывающие все сферы человеческого бытия. Когда мы наблюдаем хамство, хуцпу, дерзость "верхушки" власти и фанатичный "гедонизм" обслуги режимов – то определяем это началом прямого пути к упадку власти, государств и наций. Можем утверждать, что ключевым элементом долгосрочного развития является благородство культуры и культура благородства.

Культура в нашем толковании – она национальная, базируется на национальном архетипе. Только такая культура создает конкурентоспособность в пространстве и времени нации и государства. Можно восхищаться культурой других народов – это вполне естественно, использовать элементы в своей поведенческой модели. Но постоянно и системно не развивать и защищать свою культуру – от культуры государства и войска до искусства и образования – это прогресс к пропасти ассимиляции до стирания своей нации и своего образа жизни. Знать историю и не "зависнуть" только на музеях, помнить песни и не понимать, что сила войска – в силе духа титульной нации – это тропы к упадку и потерь.

Украинская нация была под гнетом многочисленных империй: московитской, польской, австро-венгерской, советской. И все эти империи (австро-венгерская в наименьшей степени) для размытия, ассимиляции в первую очередь пытались истребить или, как минимум, создать образ неполноценности украинской культуры и украинского образа жизни. На их утверждение: если язык наш, то "селюцкий", образование и наука – "ущербные". И вообще, мы способны только тяжело работать, терпеть и "прозябать". Хотя это не мешало им наших лучших сыновей и дочерей объявлять своими корифеями (особенно если они отказывались от своих корней).

Культура создания государства и управления культурой нуждаются в правилах. Непонимание их важности приводит к трагедиям их несоблюдения, когда на должность министра культуры назначают баяниста или бюрократа по квоте "знакомств", то это не только о невежестве, а скорее об измене нации.

Министерство культуры должно быть центром (ядром) национального возрождения и стражем развития архетипических традиций. Не зря московиты начали эту гибридную войну не с военных действий, а с продвижения идеологии "руzzкого мира" через так называемое "россотрудничество" еще десятки лет назад. Нам надо изучать своих врагов – это также функция министерства.

Украинская национальная культура – это утверждение украинского духа! Она делает нацию величественной и конкурентной в мире.

Возрождение, развитие и защита во всех сферах украинской национальной культуры создаст условия для возможностей быть свободным и богатым каждому украинцу по духу и в конце концов жить в безопасности и счастье нашим семьям на своей благословенной земле!