Есть один из вариантов частичного решения проблемы с вражескими дронами!

Так, закон запрещает городскому совету (военной администрации) закупить ружья или любой другой вид оружия.

Однако закон не запрещает составить списки ЖЕЛАЮЩИХ из работников городского совета (военной администрации) и коммунальных служб, которые могут без проблем получить разрешение на покупку помпового (охотничьего) ружья.

Во время выдачи гуманитарки, эвакуации населения, ремонта водопровода или наконец уборки улиц, один или два человека смогут охранять других и все реже привлекать военных или вообще уже проводить свою деятельность без них.

Чтобы решить эту проблему, необходимо:

1. Собрать списки желающих среди работников.

2. Проверить, подпадают ли они под категорию людей, которые могут приобрести и пользоваться охотничьим оружием (перечень документов в свободном доступе – от сертификатов наркологов, психиатров до другой меддокументации).

3. Провести обучение с теми людьми, у кого нет навыков.

4. Выделить этим людям премии за их работу, дополнительную нагрузку, на оформление документов и приобретение такого ружья от 10 до 50 тыс. грн, в зависимости от направления и наличия.

5. Другой вариант, кроме п.4, – разработать программу в городском совете на вручение за работу или заслуги ценный подарок – сертификат в охотничий магазин. На один из многих праздников вручить определенным работникам в качестве поощрения такие сертификаты.

Военные, конечно, привлекаются к некоторым мероприятиям, но не всех.

Ремонт водо- или газопровода, прорыв теплоснабжения, уборка улиц осуществляется небольшими группами до 10 человек. И по моему личному мнению, будет уместно, если из 10 не менее чем у двух будет такая винтовка. Да, возможно работа будет выполняться немного дольше, но и гражданские люди, проживающие рядом или просто проходящие мимо, и сами работники будут чувствовать себя безопаснее!

Однозначно сейчас начнут говорить, что у таких работников отсутствуют необходимые навыки. Однако, уже длительное время проводятся учения для работников по различным вопросам, есть даже специальные курсы по стрельбе по дронам в Николаевской области от благотворителей и не только.

Если кто-то будет говорить, что их недостаточно, то можно организовать и провести такие же учения самим на бесплатной основе или за счет денег громады.

Есть в этом варианте и проблемы.

Первая, но она быстро решаются – необходимо проконтролировать, чтобы по п.4 работник, которому выдали премию, потратил ее на ружье, а не на что-то другое. Вторая проблема – типа нельзя ходить по улице с готовым к бою ружьем. На самом деле это не проблема вообще, она тоже решается быстро.

Главное – начать действовать, потому что ситуация усложняется ежедневно и требует быстрых и действенных решений. Враг наглеет, не получая адекватного своим преступлениям противодействия! Защитим громаду вместе!!!