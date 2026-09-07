"Когда война закончится – будем разговаривать": украинская чемпионка рассказала о договоренностях про россиян и давлении на Всемирную Атлетику по поводу их возвращения

Олимпийская чемпионка по многоборью Наталья Добринская рассказала, как россияне пытаются вернуться на международные соревнования по легкой атлетике и какую работу она ведет в плане дальнейшей изоляции стран-агрессоров. В августе 2023 года на тот момент вице-президент ФЛАУ Добринская вошла в Совет Всемирной федерации легкой атлетики (World Athletics) и постоянно напоминает своим иностранным коллегам о том, что происходит в ее стране из-за вторжения РФ, которая постоянно ищет пути, чтобы проникнуть на топ-соревнования хотя бы через молодежь.

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В беседе с OBOZ.UA Наталья отметила большую роль президента World Athletics Себастьяна Коу, который приезжал в Украину и видел всё собственными глазами, поэтому продолжает мужественно держать оборону, несмотря на давление, в том числе со стороны Международного олимпийского комитета.

"Я надеюсь продолжить свою работу в World Athletics, потому что всегда, когда кто-то попадает туда, нужно удержать это место, поскольку это очень важно. А в ситуации с россиянами и белорусами сейчас — тем более. Поэтому я постоянно держу руку на пульсе — во время рабочих звонков, постоянно пишу письма, когда вижу, что возникают какие-то новые ситуации, мы постоянно общаемся на эту тему. И это очень важно сейчас", — уверена олимпийская чемпионка.

"Многие решения мы принимаем именно на заседаниях Совета, и я всегда выступаю, всегда обсуждаю со всеми членами Совета то, что у нас происходит, как это происходит. И стараюсь в таких дружеских отношениях говорить больше, чтобы все понимали, насколько тяжела у нас ситуация, насколько страшна эта война для всех людей и для спортсменов", — рассказала Наталья.

Добринская признает, что Всемирной легкоатлетической ассоциации нелегко удержать оборону и продолжать отстранение стран-агрессоров от международных соревнований, особенно после рекомендаций МОК предоставить им такую возможность. Однако у Украины есть поддержка.

"Знаете, ведь все вокруг давят. Вот недавно Международный олимпийский комитет разрешил. Говорят: давайте дадим шанс молодым спортсменам и так далее. Но мы же понимаем, что за этим скрывается: только-только приоткроются двери, как потом всё это разлетится, и уже никто это не удержит", – уверена титулованная многоборка.

Добринская не скрывает важности позиции главы World Athletics: "Во-первых, нам повезло с президентом World Athletics Себастьяном Коу, который занимает эту позицию. И он очень непоколебим в этом вопросе".

"Когда он приезжал в Украину, то все видел. Он всегда очень чутко относится к тому, что происходит в мире, и всегда разбирается во всем, и понимает, что так поступать нельзя. Потому что он знает, какая у нас ситуация, и очень нас поддерживает. Это действительно большое счастье", – подчеркнула Наталья.

"Ведь мы с самого начала сказали: „Война закончится — будем разговаривать". Если ничего не меняется, ну как мы можем что-то изменить? И каждый раз, когда мы общаемся, он говорит: "Не волнуйтесь, я держу позицию". Поэтому мы всегда безумно благодарны за это, и каждый раз я просто восхищаюсь этим человеком", – рассказала Добринская.

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