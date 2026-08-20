Магучих одним словом назвала спортсменов из России, которых допустил МОК. Видео

Ярослава Магучих резко высказалась о спортсменах из России, которых Международный олимпийский комитет допустил к участию в Играх в нейтральном статусе. Олимпийская чемпионка назвала их террористами.

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Об этом украинская прыгунья в высоту сказала в интервью CNN, комментируя решение МОК разрешить участие российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом. По словам Магучих, ее позиция по этому вопросу не изменилась с начала полномасштабного вторжения.

Спортсменка напомнила, что многие украинские атлеты лишились возможности продолжать карьеру из-за войны, а некоторые погибли.

"И я считаю это несправедливым, очень несправедливым. Потому что получается, что наши спортсмены и спортсмены со всего мира будут соревноваться с террористами. Это безумие", – сказала Магучих в интервью CNN.

Легкоатлетка также поблагодарила президента World Athletics Себастьяна Коу за сохранение запрета на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях под эгидой организации. По ее словам, с февраля 2022 года обстоятельства, ставшие причиной санкций, не изменились.

Магучих является олимпийской чемпионкой Парижа-2024, мировой рекордсменкой и трехкратной чемпионкой Европы по прыжкам в высоту. Недавно украинка завоевала третье в карьере "золото" чемпионата Европы.

По словам Ярославы, самым тяжелым выступлением в карьере стал "Мемориал Демьянюка" во Львове. Ей пришлось соревноваться 14 января, когда российская оккупационная армия ударила ракетой Х-22 по жилой многоэтажке в Днепре, убив по меньшей мере 23 человека.

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