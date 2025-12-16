Во сколько бокс Джошуа – Пол: время начала боя

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) возвращается на ринг поединком против американского блогера и боксера Джейка Пола (12-1, 7 КО). Поединок пройдет в американском Майами в формате восьми раундов и принесет соперникам общий призовой фонд в размере 140 миллионов долларов.

КОГДА ДЖОШУА – ПОЛ: ДАТА БОЯ

Грандиозный вечер бокса, который уже вызвал множество обсуждений среди болельщиков и экспертов, принимает арена Kaseya Centre. Датой шоу определили пятницу, 19 декабря.

ВО СКОЛЬКО НАЧАЛО ДЖОШУА – ПОЛ

Выход участников главного события ожидается в 5:30 утра субботы, 20 декабря, по киевскому времени. Стартовый гонг прозвучит в 5:40 утра.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ДЖОШУА – ПОЛ

Единственным транслятором шоу станет сервис Netflix. Украинские любители бокса могут увидеть прямой эфир из США в любом тарифном плане платформы по цене от 4,99 евро (250 грн).

ПРОГНОЗЫ НА ДЖОШУА – ПОЛ

Искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter, предсказал уверенную победу Джошуа. В свою очередь украинский суперчемпион Александр Усик (24-0, 15 КО) выразил уверенность в быстром нокауте в бою.

Как сообщал OBOZ.UA, Энтони Джошуа показал видео подготовки к бою с Джейком Полом, которую он провел в тренировочном лагере Александра Усика.

