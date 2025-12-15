Искусственный интеллект сказал, в каком раунде закончится бой Джошуа – Пол

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) 19 декабря проведет бой с американским блогером и боксером Джейком Полом (12-1, 7 КО). Поединок пройдет в формате восьми раундов и принесет соперникам внушительные гонорары, а общий призовой фонд составит 140 миллионов долларов.

Искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter, не сомневается в победе Джошуа. Более того, нейросеть прогнозирует, что бой выйдет скоротечным и завершится уже во второй трехминутке.

"Мой прогноз на бой между Энтони Джошуа и Джейком Полом, который состоится 19 декабря 2025 года в Kaseya Center в Майами (Флорида), однозначно склоняется в пользу Джошуа. Это будет доминирующая победа опытного тяжеловеса над шоуменом-новичком, и да, я ожидаю нокаута – конкретно, Джошуа отправит Пола в нокаут во 2-м раунде. Этот бой – классический "мисматч" для развлечения, но Джошуа не будет играть долго. Если Пол выживет первый раунд, второй станет для него последним", – поделился ожиданиями ИИ.

До этого Джошуа впервые опубликовал снимки из зала Усика с подготовки к поединку против Пола. Энтони свой последний бой провел в сентябре 2024 года, когда сенсационно проиграл Даниелю Дюбуа (22-3, 21 КО).

