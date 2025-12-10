'Не очень интересно': Усик назвал победителя боя Джошуа – Пол

Бывший двукратный абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) выразил уверенность в быстрой победе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) над Джейком Полом (12-1, 7 КО) в поединке 19 декабря. Наш соотечественник спрогнозировал, что британец просто вырубит американца уже в первой трехминутке.

Такое мнение Усик озвучил в интервью ATS Boxing, а соответствующее видео опубликовано на странице платформы в социальной сети TikTok. По словам украинца, Джошуа имеет огромное преимущество в классе благодаря своему гигантскому опыту в особенности на любительском ринге.

"Это вопрос больших денег и банального шоу. Это не очень интересно для спорта, потому что Энтони Джошуа – олимпийский чемпион. Джейк Пол – просто спортсмен, ютубер. Да, он делает много – специальное питание, тренировки, особые упражнения. Но у этого парня никогда не было любительских боев. Мое мнение – этот бой закончится в первом раунде. Потому что я дрался с Джошуа дважды. Его джеб – это ух", – сказал Усик.

Отметим, что бой Пола и Джошуа пройдет в формате восьми раундов и станет главным событием вечера в США. Ранее Сергей Лапин из команды Усика сделал однозначный прогноз на победителя бой британца и американца.

До этого Джошуа впервые опубликовал снимки из зала Усика с подготовки к поединку против Пола. Энтони свой последний бой провел в сентябре 2024 года, когда сенсационно проиграл Даниелю Дюбуа (22-3, 21 КО).

