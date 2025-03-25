Полузащитник сборной Замбии Голден Мафвента отказался от участия в товарищеском матче своей национальной команды с россиянами. Игра состоится во вторник, 25 марта, в Москве, однако футболист "Металлиста 1925" не поехал в расположение "медных пуль" из-за поддержки Украины.

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Об этом Мафвента рассказал в интервью изданию "Украинский футбол". 24-летний игрок опорной зоны назвал некорректным свое участие в поединке в России в тот момент, когда эта страна продолжает вести военную агрессию против Украины. Его решение с понимание восприняли в замбийской сборной.

"Я думаю, что сделал это для своей семьи – "Металлист 1925". Было бы неправильно для меня, если бы я уехал в расположение сборной, которая будет играть против России. Она сейчас не в хороших отношениях с Украиной. Я сам принял это решение, пообщавшись с менеджментом "Металлиста 1925". В сборной все поняли. Я не могу поехать играть против России, ведь сейчас Украина – это моя семья", – сказал Мафвента.

Отметим, что сборная России по футболу после очередного товарищеского матча стала настоящим посмешищем даже среди ее бывших игроков.

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