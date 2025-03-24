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"Почему вы их вернули?" Чемпионка ОИ из РФ пожаловалась ФИФА на Украину

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
1,9 т.
'Почему вы их вернули?' Чемпионка ОИ из РФ пожаловалась ФИФА на Украину

Олимпийская чемпионка Светлана Журова цинично и лицемерно пожаловалась на то, что Украина будет выступать против возвращения россиян в международные соревнования. Депутатка Государственной думы отметила, что стране-агрессорки надо готовиться от нападок ее противников.

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Об этом Журова заявила в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина и бывшая конькобежка, комментируя слухи о якобы намерениях президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино инициировать возвращение РФ, призналась, что не ждет легкой процедуры.

"Почему вы их вернули?" Чемпионка ОИ из РФ пожаловалась ФИФА на Украину
"Почему вы их вернули?" Чемпионка ОИ из РФ пожаловалась ФИФА на Украину

"В любом случае подготовка к возвращению занимает определенное время, необходимо сделать нужные документы, а то кто-то вдруг еще вздумает судиться. Такое тоже может быть. Та же Украина может устроить провокацию и спросить, а почему вы их вернули. Или Латвия может подать в суд и заявить, что это все неправильно. Так что нам логично уже готовить почву для юридических и других консультаций, чтобы не оказаться обескураженными перед непосредственно возвращением на мировую арену", – сказала Журова.

"Почему вы их вернули?" Чемпионка ОИ из РФ пожаловалась ФИФА на Украину
"Почему вы их вернули?" Чемпионка ОИ из РФ пожаловалась ФИФА на Украину

Ранее Дания высказалась против возвращения российских команд в международный футбол. Аналогичную позицию занимают и в ассоциации Румынии.

"Почему вы их вернули?" Чемпионка ОИ из РФ пожаловалась ФИФА на Украину

Как сообщал OBOZ.UA, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков обломал ярых Z-патриотов, которые надеются на самое скорое возвращение спортсменов из РФ в международные турниры.

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