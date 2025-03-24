Олимпийская чемпионка Светлана Журова цинично и лицемерно пожаловалась на то, что Украина будет выступать против возвращения россиян в международные соревнования. Депутатка Государственной думы отметила, что стране-агрессорки надо готовиться от нападок ее противников.

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Об этом Журова заявила в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина и бывшая конькобежка, комментируя слухи о якобы намерениях президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино инициировать возвращение РФ, призналась, что не ждет легкой процедуры.

"В любом случае подготовка к возвращению занимает определенное время, необходимо сделать нужные документы, а то кто-то вдруг еще вздумает судиться. Такое тоже может быть. Та же Украина может устроить провокацию и спросить, а почему вы их вернули. Или Латвия может подать в суд и заявить, что это все неправильно. Так что нам логично уже готовить почву для юридических и других консультаций, чтобы не оказаться обескураженными перед непосредственно возвращением на мировую арену", – сказала Журова.

Ранее Дания высказалась против возвращения российских команд в международный футбол. Аналогичную позицию занимают и в ассоциации Румынии.

Как сообщал OBOZ.UA, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков обломал ярых Z-патриотов, которые надеются на самое скорое возвращение спортсменов из РФ в международные турниры.

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