Бывший игрок сборной России Александр Мостовой жестко прошелся по результатам команды в товарищеских матчах за время отстранения от международных турниров. Участник двух чемпионатов Европы откровенно высмеял своих соотечественников за победы над соперниками, которые значительно уступают в классе даже середнячкам.

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Об этом Мостовой написал в своем Telegram-канале, комментируя победу команды Валерия Карпина над Гренадой, которую болельщики назвали позором. Экс-футболист призвал болельщиков и экспертов максимально холодно относиться к результатом российский сборной.

"Победы сборной России – это сплошной обман. Все эти победы ничего не значат. Какие тут могут быть сухие победные серии, если команда Карпина проводит встречи с любителями? Силу сборной здесь не изучишь. Все эти цифры – сплошной величайший обман. Все это смешно", – отметил Мостовой.

Отметим, что последние шесть матчей представители страны-агрессорки выиграли с общим счетом 31:0. В их соперниках за 2024-2025 года были команды Сербии, Беларуси, Вьетнама, Брунея, Сирии и Гренады.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная России стала посмешищем в сети после того, как объявили о новых спаррингах в марте нынешнего года.

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