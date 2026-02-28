Народный депутат Марьяна Безуглая публично раскритиковала Александра Усика и Василия Ломаченко после их заявлений в защиту Сергея Бубки. Поводом стали высказывания боксеров против лишения Бубки государственных наград на фоне подозрений в коллаборационной деятельности.

Безуглая заявила, что, несмотря на уважение к Усику как к спортсмену, считает его человеком с пророссийскими взглядами. По ее словам, боксер "ватником был, ватником и остался" и до сих пор является прихожанином московской церкви.

Парламентарий также прокомментировала высокий уровень доверия к Усику в отдельных социологических исследованиях. Она отметила, что подобные показатели, как и в случае с Валерием Залужным, демонстрируют способность общества выстоять и победить, однако затем, по ее выражению, "снова затолкнуть себя в пропасть", фактически "добить себя".

Кроме того, Безуглая указала, что в текущем контексте связка "Залужный + Усик" является наиболее рейтинговым кандидатом с отрывом.

Также Марьяна назвала "ватным чертом" и Ломаченко, после его поста в соцсетях, где он восхитился Бубкой.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 февраля лидер сборной Украины по скелетону Владислав Гераскевич во время выступления в Верховной Раде призвал лишить звания Героя Украины Сергея Бубку.

Спортсмен назвал позорным не только то, что у многократного рекордсмена мира в прыжках с шестом до сих пор есть государственная награда, но и его членство в Международном олимпийском комитете (МОК).

Позже Усик поддержал Бубку, восхитившись своим знакомством с многократным рекордсменом мира и сделав акцент на его достижениях.

Не так давно OBOZ.UA подробно рассказывал о том, как Бубка ведет бизнес с российскими захватчиками во временно оккупированном Донецке. 17 декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский лишил Бубку государственной стипендии.

