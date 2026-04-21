В Турции готовят сенсационный трансфер лидера сборной Украины по футболу

Лидер сборной Украины Руслан Малиновский и один из лучших бомбардиров "Дженоа" в текущем сезоне Серии А близок к смене клуба, сообщил инсайдер Фабрицио Романо. 32-летний футболист может продолжить карьеру в чемпионате Турции уже этим летом.

Видео дня

Украинский полузащитник ведет переговоры с "Трабзонспором" о переходе на правах свободного агента. Информацию, по его данным стороны близки к согласованию контракта.

Контракт Малиновского с "Дженоа" действует до конца июня, после чего он сможет покинуть клуб без компенсации. В текущем сезоне он провел 31 матч во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

После ужасной травмы, полученной осенью 2024 года, футболист полностью восстановился и уже в начале 2026 года вышел на высокий уровень. В январе его дальний удар был признан лучшим голом месяца в лиге.

12 января Малиновский установил рекорд чемпионата Италии по количеству голевых передач в исполнении представителей нашей страны.

Всего за "Дженоа" полузащитник сыграл 71 матч, отметился 10 голами и 8 ассистами. В сезоне Серии А он провел 29 игр, в 26 случаях выходил в стартовом составе, его игровое время превысило 2000 минут.

В случае перехода Малиновский станет третьим украинцем в клубе. В сезоне 2025/26 за команду выступают Арсений Батагов и Александр Зубков.

"Трабзонспор" занимает третье место в чемпионате Турции с 65 очками и отстает от лидера "Галатасарая" на шесть баллов. "Дженоа" идет 13-й в Серии А, имея 39 очков после 33 матчей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!