Малиновский забил фантастический гол с 25 метров прямым ударом со штрафного. Видео

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский отметился феноменальным забитым мячом в матче 22-го тура Серии А против "Болоньи". 32-летний хавбек сборной Украины поразил ворота соперника прямым ударом со штрафного примерно с 25 метров, сократив отставание своей команды в счете.

Эпизод произошел на 62-й минуте встречи при счете 0:2. Малиновский, который вышел на поле лишь на 55-й минуте, мощным и точным ударом отправил круглый снаряд в ворота "Болоньи", не оставив шансов голкиперу.

Этот гол стал для украинца третьим в текущем сезоне Серии А. Также на его счету три результативные передачи в 21 матче чемпионата Италии.

Матч между "Дженоа" и "Болоньей" проходит в Генуе на стадионе "Луиджи Феррарис".

Как сообщал OBOZ.UA, 12 января Малиновский установил рекорд чемпионата Италии по количеству голевых передач в исполнении представителей нашей страны. Историческое событие произошло в матче Серии А, в котором "Дженоа" принимал на своем поле "Кальяри" и выиграл 3:0.

Напомним, что в сентябре 2024-го Руслан серьезно повредил голеностоп в матче против "Венеции" в чемпионате Италии. На 48-й минуте 31-летний футболист сборной Украины пошел в неудачный подкат, в результате чего у него сильно вывернулась нога.

