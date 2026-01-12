Футболист сборной Украины побил рекорд Шевченко в чемпионате Италии. Видео

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский установил рекорд чемпионата Италии по количеству голевых передач в исполнении представителей нашей страны. Историческое событие произошло в матче Серии А, в котором "Дженоа" принимал на своем поле "Кальяри" и выиграл 3:0.

Для того, чтобы превзойти достижение легендарного Андрея Шевченко, на счету которого 29 ассистов, Малиновскому хватило всего семи минут. Руслан, находясь возле центрального круга, после некоторой паузы изящно вырезал мяч на рывок итальянскому форварду Лоренцо Коломбо, который точно пробил в дальний угол.

Эта голевая передача стала для хавбека "Дженоа" 30-й в итальянском первенстве. 24 раза он ассистировал партнерам по "Аталанте", а еще шесть голевых оформил в составе генуэзской команды.

Малиновский присоединился к "грифонам" в январе 2024 года. За это время он сыграл за этот клуб 58 матчей во всех турнирах, в которых отличился шестью голами. В чемпионате Италии украинец провел 170 поединков (29 забитых мячей).

