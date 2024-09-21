Был срочно госпитализирован. Малиновский получил ужасную травму в Италии. Видео

Атакующий полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский серьезно повредил голеностоп в матче против "Венеции" в чемпионате Италии. На 48-й минуте 31-летний футболист сборной Украины пошел в неудачный подкат, в результате чего у него сильно вывернулась нога.

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Пока к Руслану бежали медики, он лежал на поле и сильно орал от боли. Предварительно наш соотечественник получил разрыв внутренних связок голеностопа и разрыв межберцового синдесмоза. Также возможен перелом. Футболисту предстоит операция и пропуск от трех месяцев

Украинца на носилках унесли с поля и сразу отправили в ближайший госпиталь. Вместо Малиновского на поле вышел Андреа Пинамонти.

Как сообщал OBOZ.UA, Малиновский, права на которого принадлежат "Марселю", на правах аренды перешел в "Дженоа" 19 августа.

С того времени в 36 матчах во всех турнирах, отметившись тремя ассистами и четырьмя забитым голами.

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