Футболист сборной Украины находится в тяжелом состоянии после травмы на тренировке

Защитник "Трабзонспора" и сборной Украины Арсений Батагов получил серьёзную травму перед матчем чемпионата Турции против "Аланьяспора". По информации 61SAAT, во время силовой тренировки в клубном зале у футболиста произошёл разрыв мышцы, и его состояние "оценивается как тяжёлое".

Видео дня

Батагов является одним из ключевых игроков оборонительной линии "Трабзонспора", поэтому его потеря стала серьёзным ударом для команды. Ожидается, что украинец пропустит ближайшую игру с "Башакшехиром". Медицинский штаб и главный тренер Фатих Текке внимательно следят за процессом восстановления игрока.

На фоне травмы Батагова положение в обороне клуба осложняется и травмой сербского защитника Савича, полученной в дерби с "Галатасараем". Однако, в отличие от украинца, Савич демонстрирует более быстрые темпы восстановления и может успеть вернуться на поле к матчу 24 ноября.

В условиях кадрового дефицита тренерский штаб держит в полной готовности запасного центрального защитника Абдухамида Банию, который при необходимости сможет заменить выбывших игроков.

Напомним, что Батагов 4 ноября получил дебютный вызов в сборную Украины и должен был сыграть с Францией и Исландией. В итоге Сергею Реброву пришлось изменит состав и отказаться от услуг турецкого легионера до его полного выздоровления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!