В опасности и сборная Украины по футболу. Террористы могут атаковать Евро-2024 с помощью дронов, – Bild

Террористы могут атаковать матчи чемпионата Европы по футболу с помощью дронов, сообщает Bild со ссылкой экспертов. Континентальное первенство пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

Глава профсоюза немецкой полиции Андреас Росскопф подтвердил, что "дроны становятся одной из самых больших проблем", поэтому на время ЧЕ введут "всеобъемлющий общенациональный запрет на полёты дронов на всей территории Германии". По его словам, стражи порядка достаточно оснащены, чтобы противостоять дронам. Например, у них есть антидроновые ружья.

"Именно ИГИЛ с 2014-2015 гг. всё чаще использует дроны при нападениях и атаках: как дроны-камикадзе, так и дроны со взрывчаткой. Сегодня технологии стали более доступными. Это увеличивает реальный риск того, что убийцы прибегнут к этой недорогой и дистанционно управляемой технологии. Планы использования дронов повсеместно присутствуют на соответствующих форумах", — сказал Bild австрийский исследователь терроризма Николас Штокхаммер.

Эксперт отметил, что сейчас террористы, как правило, используют небольшие коммерческие дроны, купленные через интернет.

"Опасность возрастёт, если им удастся захватить современные военные дроны в нынешних зонах боевых действий", — сказал Штокхаммер.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина в четвертый раз подряд вышла на континентальное первенство. На Евро-2024 наша команда сыграет в группе Е со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.

Финальный поединок отбора на чемпионат Европы по футболу-2024 Украина – Исландия завершился со счетом 2:1.

Несмотря на то, что "желто-синие" пропустили первыми они смогли переломить ход поединка во втором тайме. Сперва хавбек испанской "Жироны" Виктор Цыганков сравнял счет, а затем полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик оформил необходимый результат.

Комментируя успех команды главный тренер Сергей Ребров признался, что победа далась его парням очень непросто.

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