Победный гол Украины в матче с Исландией. Опубликовано видео

Михаил Мудрик стал автором победного гола сборной Украины в матче против Исландии. Вингер "Челси" отметился в концовке второго тайма.

Сравняв счет усилиями Виктора Цыганкова, "желто-синие" устроили штурм исландских ворот.

На 67-й минуте хороший шанс имел Яремчук, получив пас от Зинченко. Александр несколькими минутами ранее заменил Руслана Малиновского. На 74-й минуте уже Миколенко мог выводить Украину вперед, но после шедевральной передачи от Бражко не реализовал выход один на один.

Успеха Украина добилась на 84-й минуте. Цыганков в статике не смог обыграть исландского защитника, отдал на Судакова, тот покатил дальше на Мудрика и хавбек "Челси" в касание отправил круглый снаряд точно в левую шестерку.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 марта сборная Украины победила команду Исландии в финале плей-офф отбора и вышла на чемпионат Европы по футболу-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Поединок на "Вроцлав Арене" в одноименном польском городе завершился со счетом 2:1.

Украина в четвертый раз подряд вышла на континентальное первенство. На Евро-2024 наша команда сыграет в группе Е со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.

Украина – Исландия 2:1 (0:1, 2:0)

Голы: 0:1 – 30 Гудмундссон, 1:1 – 54 Цыганков, 2:1 – 84 Мудрик.

Украина – Лунин, Конопля, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Малиновский (Зинченко, 64), Судаков, Бражко, Мудрик, Цыганков (Таловеров, 88), Яремчук (Довбик, 72).

Исландия – Вальдимарссон, Паульссон, Ингасон, Гретарссон, Тораринссон (Финнссон, 63), Харальдссон (Андерсон, 87), Гудмундссон, Траустасон, Гудмундссон, Гудьонсен (Оускарссон, 64), Торстейнссон (Эллертссон, 87).

Предупреждения: Харальдссон (21), Малиновский (42), Ингасон (56), Гудмундссон (90), Зинченко (90+2).

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