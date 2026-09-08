Пытался убить директора медицинского центра: в Киеве задержали военнослужащего в СЗЧ. Фото

В Киеве правоохранители задержали военнослужащего, который, по данным следствия, совершил покушение на директора столичной клиники репродуктологии Игоря Ильина. Нападавший произвел не менее 23 выстрелов в 71-летнего мужчину, после чего скрылся, полагая, что потерпевший погиб.

Видео дня

Об этом сообщили в полиции Киева. По предварительной версии следствия, задержанный хотел отомстить врачу за якобы неправильное лечение его умершей жены.

Нападавший произвел не менее 23 выстрелов

Стрельба произошла 3 сентября около 10:00 у входа в медицинское учреждение. По данным полиции, нападавший дождался, когда 71-летний директор клиники выйдет из своего автомобиля, после чего открыл по нему огонь.

Когда мужчина упал на землю, злоумышленник подошел к нему и продолжил стрелять. Всего он произвел не менее 23 выстрелов, после чего покинул место происшествия, полагая, что убил потерпевшего.

Несмотря на многочисленные огнестрельные ранения, директор клиники выжил. Сейчас он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, где врачи борются за его жизнь.

Сразу после стрельбы правоохранители начали специальную полицейскую операцию по поиску и задержанию вооруженного нападавшего. К розыску привлекли дополнительные силы столичной полиции и бойцов спецподразделения КОРД.

Военнослужащий скрывался в квартире знакомого

Как сообщил начальник полиции Киева Дмитрий Шумейко, правоохранители шаг за шагом установили личность нападавшего и нашли его в Шевченковском районе Киева, где он скрывался в квартире знакомого.

Задержанным оказался 40-летний уроженец Полтавской области, который является военнослужащим и находится в СЗЧ. Во время обыска у него изъяли огнестрельное оружие.

"По предварительной версии следствия, причиной нападения мог стать конфликт, связанный с лечением жены задержанного в этой клинике. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия и мотив преступления", – отметил Шумейко.

Военнослужащему сообщили о подозрении

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, под процессуальным руководством Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – законченное покушение на умышленное убийство.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства нападения, в частности окончательный мотив стрельбы.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 сентября в Святошинском районе Киева произошла стрельба. Из собственных источников нам стало известно, что в результате этого был ранен директор клиники репродуктивной медицины "ИГР" Игорь Ильин.

А уже 8 сентября стало известно, что напавшего задержали. Сотрудники столичной полиции оперативно отреагировали на происшествие и в ходе проведенных мероприятий арестовали подозреваемого.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!