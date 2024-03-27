Ребров прокомментировал победу Украины над Исландией в финале отбора Евро-2024

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров признался, что ему было очень тяжело находиться на скамейке запасных, так как он очень переживал и видел, как тяжело его парням. Во время флеш-интервью Сергей Станиславович выразил удовлетворение, что его команда сделала праздник всей стране.

"Вторая игра валидольная. Те команды, что попали в плей-офф, они высокого уровня, и нагрузка на игроков более психологическая. Я считаю, что в матче с Боснией мы вообще не раскрыли свой потенциал. Сегодня мои игроки были более сконцентрированы на результате", – отметил Ребров.

Наставник подчеркнул, что Исландия и Босния это разные соперники, и соответственно украинцы играли с ними по-разному.

"Спасибо ребятам, что не дотянули с развязкой до последней минуты. Мы разбираем любого соперника. Это должен делать любой профессиональный тренер. Я уверен, что гол Цыганкова помог команде. Мы создавали моменты, знали, как вскрывать оборону, но это было очень тяжело, потому что вся команда Исландии защищалась. Спасибо болельщикам. Я видел группу на Евро-2024. Обычная группа", – подытожил Ребров.

Как сообщал OBOZ.UA, финальный поединок отбора на чемпионат Европы по футболу-2024 Украина – Исландия на арене в польском Вроцлаве завершился со счетом 2:1.

Несмотря на то, что "желто-синие" пропустили первыми они смогли переломить ход поединка во втором тайме. Сперва хавбек испанской "Жироны" Виктор Цыганков сравнял счет, а затем полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик оформил необходимый результат.

Украина в четвертый раз подряд вышла на континентальное первенство. На Евро-2024 наша команда сыграет в группе Е со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.

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