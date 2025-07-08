'В объятиях Путина. Это позорно': чемпионка ОИ отреагировал на допуск россиянок к ЧМ по фехтованию

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Елена Кравацкая эмоционально отреагировала на допуск российских саблисток к мировому первенству по фехтованию 2025 года в Тбилиси. Наша соотечественница особо подчеркнула, что речь идет не о та называемых нейтральных спортсменках, а действующих офицеров армии страны-агрессорки.

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Об этом Кравацкая написала на своей странице в социальной сети Facebook. Спортсменка из Черновцов раскритиковала Международную федерацию фехтования (FIE), назвав позорным ее решение, и добавила, что россиянки не просто замалчивают войну в Украине, но и активно поддерживают диктатора Владимира Путина.

"Допустили. Армию. На чемпионат мира. Мне больно это писать, но я не могу молчать. На чемпионат мира по фехтованию допустили россиянок, которых я помню еще с Олимпиады-2016. Обе – офицерки армии РФ. Обе – в объятиях Путина. На десятках фото – в погонах, с медалями от Кремля. С улыбками – в те дни, когда гибнут наши дети. Их допустили. Просто так. Не "нейтральных". Не тех, кто осудил войну. А солдат страны-агрессора. Это – предательство. Вы допустили военных. Тех, кто олицетворяет все, против чего должен был бы стоять спорт. И это позорно", – прокомментировала Кравацкая.

Ранее Елена объявила о том, что не выступит на чемпионате мира по фехтованию. Вместе с ней стартовать в столице Грузии отказалась и звездная Ольга Харлан.

До этого в интервью OBOZ.UA Ольга Харлан откровенно высказалась о возвращении россиян в командные соревнования по фехтованию в так называемом нейтральном статусе.

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