'Нейтральные' приближаются': соперниц Харлан из ВС РФ допустили к ЧМ-2025, на котором украинка отказалась стартовать

Лидеры сборной России по фехтованию на саблях Яна Егорян и Софья Великая получили так называемый нейтральный статус для участия в чемпионате мира 2025 года в Тбилиси. Главные соперницы Ольги Харлан впервые выступят на первенстве планеты с момента отстранения от международных турниров в 2022 году.

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Об этом говорится на официальном сайте Международной федерации фехтования (FIE). При этом важно отметить, что Егорян и Великая являются действующими военнослужащими, имея звания майора и лейтенанта ВС РФ соответственно.

Вместе с ними на чемпионате в Тбилиси выступят еще две представительницы страны-агрессорки – Ольга Никитина и Александра Михайлова. Сам турнир пройдет с 22 по 30 июля.

Харлан на своей странице в социальной сети Instagram уже едко отреагировала на допуск россиянок, иронично похвалив международную федерацию за это решение. "Нейтральные" приближаются к чемпионату мира в Тбилиси. Отличная работа, FIE", – написала саблистка.

Ранее она объявила о том, что не выступит на первенстве планеты-2026. Вместе с ней не заявилась и еще одна олимпийская чемпионка Парижа-2024 Елена Кравацкая.

До этого в интервью OBOZ.UA Ольга Харлан откровенно высказалась о возвращении россиян в командные соревнования по фехтованию в так называемом нейтральном статусе.

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