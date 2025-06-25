'Я не поеду...' Звездная украинская фехтовальщица отказалась выступать на чемпионате мира

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Елена Кравацкая не выступит на мировом первенстве по фехтованию, которое с 22 по 30 июля состоится в Тбилиси. 33-летняя спортсменка из Черновцов объяснила свое решение отказаться от старта на мундиале семейными обстоятельствами.

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Об этом Кравацкая написала на своей странице в социальной сети Facebook. Саблистка, у которое есть "серебро" и "бронза" чемпионатов мира в командных турнирах, отметила, что сейчас не может находиться далеко от своих мамы и сына. Также она пообещала вернуться на ЧМ в будущем.

"Этим летом я не поеду на чемпионат мира. Это мое личное решение. Болезненное, тяжелое, но осознанное. Сегодня в моей жизни есть вещи, которые важнее спорта. Моя мама – с ней сейчас сложный период, и я не могу быть где-то далеко, когда она во мне нуждается. И мой сын. Его я не могу оставить на три недели – потому что оставить просто не с кем. Мне близкие люди помогают, насколько могут. Но есть роли, в которых важно не просто быть, а присутствовать. И когда этого нет – приходится держать все на себе. И я знаю: еще будут мои чемпионаты. Просто не этим летом", – обратилась к болельщикам Кравацкая.

Ранее в интервью OBOZ.UA Елена рассказала, как реагирует на допуск российских фехтовальщиков к международным турниам в так называемом нейтральном статусе.

Как сообщал OBOZ.UA, на чемпионате Европы-2025 по фехтованию не выступала звездная Ольга Харлан.

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