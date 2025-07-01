"В моем случае..." Харлан отказалась выступать на чемпионате мира-2025

Самая титулованная украинская спортсменка в истории Олимпийских игр Ольга Харлан не выступит на чемпионате мира по фехтованию, который пройдет во второй половине июля в Тбилиси. Наша соотечественница призналась, что только-только возобновила тренировки, а полный цикл подготовки к будущим соревнованиям у нее займет не менее трех месяцев.

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Об этом Харлан заявила в интервью YouTube-каналу Ассоциации спортивных журналистов Украины. 34-летняя уроженка Николаева также выразила надежду на то, что сможет защищать честь нашей страны на Играх в американском Лос-Анджелесе, которые пройдут в 2028 году.

"В июне я уже возобновила самостоятельные тренировки. Готовлюсь вернуться на дорожку. В моем случае это надо делать за месяца два-три или даже четыре. Я уже с опытом в фехтовании и могу сказать, что за моим телом нужно постоянно следить в вопросе подготовки. Поэтому я хочу вернуться в уже хорошей форме. Олимпиада-2028 в Лос-Анджелесе? Посмотрим. Я надеюсь на это, впереди еще три года. Не так мало, но и не так много", – сказала Харлан.

Ранее Ольга решила пропустить и чемпионат Европы нынешнего года. Отметим, что от участия в мировом первенстве-2025 по фехтованию отказалась еще одна саблистка сборной Украины и победительница ОИ-2024 Елена Кравацкая.

До этого в интервью OBOZ.UA Ольга Харлан откровенно высказалась о возвращении россиян в командные соревнования по фехтованию в так называемом нейтральном статусе.

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