'Им жаль российских атлетов': Харлан не видит сопротивления европейцев после скандального допуска РФ, но украинцы продолжат борьбу

Обладательница наибольшего количества олимпийских наград в истории Украины саблистка Ольга Харлан видит, что фехтовальный мир смирился с возвращением россиян на международные соревнования – никак не отреагировали на допуск "нейтральных" в команде даже европейские федерации, которые изначально сопротивлялись представителям страны-агрессора. Но, по словам легендарной спортсменки, украинцы продолжают свою борьбу.

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В комментарии OBOZ.UA Харлан рассказала, насколько решение Международной федерации фехтования вернут россиян в командных видах было ожидаемо, учитывая то, что ее много лет возглавлял олигарх из РФ и друг Путина Усманов. И хотя он от отказался от своего поста после очередного переизбрания в конце 2024 года, все равно имеет огромную власть. А украинцы, которые больше не чувствуют поддержку других стран, чувствуют себя несколько одинокими в своей борьбе.

– Насколько было ожидаемо решение Международной федерации допустить россиян в команде?

– К сожалению, да. Решение было ожидаемое, мне кажется, не только для меня, но и для всего украинского фехтования. Я могу сказать, что для всего мира. Потому что все уже привыкли к тому, что они на соревнованиях в личном первенстве. И после чемпионата мира по юниорам и кадетам мы уже увидели, что их уже допустили в команде на юниорском уровне.

Я все же думала, что они будут участвовать уже во взрослом чемпионате мира в Тбилиси, который пройдет в конце июля. Но не ожидала, что россияне уже будут присутствовать и на чемпионате Европе. Поскольку первенство мира проводится под эгидой Международной федерации фехтования. И я все же думала, что Европейская федерация под это не подпишется, что мы имеем поддержку со стороны Европы.

Но этого не произошло. И все это очень сильно расстраивает, мягко говоря. Потому что когда у тебя нет поддержки, бороться очень трудно. Мы это видим по войне в Украине. И если у нас нет поддержки, то это, можно сказать, в 100 раз тяжелее.

Но продолжать бороться надо, поскольку если мы будем это замалчивать или мириться, то это будет продолжаться, и они будут думать, что все-таки украинцы и все украинское фехтование смирились с такой ситуацией. Но – нет, мы не смирились.

Федерация фехтования Украины направила письма в Международную федерацию фехтования, в Международный олимпийский комитет. К сожалению, ответа нет, и это ожидаемо, потому что что они могут ответить, когда это очень очевидно, как по мне. И они делают вид, что так должно быть, к сожалению.

– На ваш взгляд, что означает такой шаг? Какой он несет месседж?

– Это означает, что нас заставляют смириться с тем, что в нашей стране продолжаются боевые действия, смириться с ситуацией, смириться с тем, что уже много времени – уже более трех лет – идет именно полномасштабная война, и для них это очень долго. И, к сожалению, они поддерживают в этом российских атлетов, потому что им их жалко, поскольку весь мир участвует в командных соревнованиях, а их страны нет.

И мы все знаем, чего это происходит. Потому что президент Международной федерации фехтования - это Усманов. И после его очередного избрания в прошлом году это было как-то понятно. И месседж не очень хороший для всего мира также. К сожалению, поддержки от фехтовального сообщества мы много не видим, именно от фехтовальщиков, от атлетов.

Некоторые спортсмены меня даже спрашивают, все ли закончилось в Украине? Я отвечаю: "Нет". Но и сами атлеты мне говорят, что в их странах уже меньше рассказывают об Украине, даже по новостям они этого не видят. А то, что происходит они только видят через наши соцсети.

– Думали о том, как будет проводиться, когда придется встретиться с нейтральными в команде?

– Ничего не изменилось с того момента, когда я фехтовала против них впервые - на чемпионате мира в Милане 2023-го года. И ничего не меняется для наших спортсменов. Мы видим это во всех видах спорта – как они ведут себя: они стоят на пьедесталах, но не делают совместные фото. И это нормальная позиция, которую должен уважать весь мир. По-другому уже не будет.

Как мы будем себя вести? Мы боремся против них на дорожке, мы боремся против них на юридическом фронте и так далее. Поэтому мы их не уважаем, как все другие страны, мы не жмем им руки, мы с ними не общаемся. Это - наша позиция, и все с этим должны считаться.

– Есть ли еще какие-то способы борьбы с недопущением фехтовальщиков стран-агрессорок к соревнованиям после такого решения и есть ли вообще смысл?

– К сожалению, то, что мы видим, все эти способы, которые, мы думали, будут действенными... Когда президент Международной федерации такая фигура, по-другому сказать не могу, очень трудно бороться. Но мы делаем все, что можем. Понимаете? Чтобы также быть на соревнованиях и доказывать, что мы здесь, мы с ними фехтуем, мы боремся, но мы их не уважаем.

– Была ли какая-то негативная реакция на возвращение россиян у представителей других стран? Есть ли еще какая-то поддержка Украины?

– К сожалению, никакой сейчас негативной реакции я не видела. Но я вижу замалчивание от других федераций, а именно – от Европейских федераций. До чемпионата Европы, который будет проходить в Италии, еще месяц-полтора, но после решения международной федерации я не вижу никакой реакции от европейских федераций, поскольку они, видимо, понимают, что в этом нет смысла.

Но в этом есть смысл. Всегда в этом есть смысл! Потому что Европейская федерация фехтования все же, как я считала, была больше на нашей стороне и боролась против присутствия россиян в командных видах. И когда изначально их допускали в качестве нейтральных атлетов, то они были против этого. Сейчас, к сожалению, я этого не вижу.

Я вижу, что настроение вообще во всех федерациях изменилось, все с их присутствием смирились. И в этот момент ты чувствуешь себя одиноким. Одиноким в этой борьбе. К сожалению, это так.

Я не знаю, как будет дальше. Сейчас они будут выступать под флагом Международной федерации фехтования, что очень цинично. То есть сейчас Российская Федерация – слэш Международная федерация фехтования. Вот так оно выглядит.

Выглядит очень плохо, к сожалению. И это произошло несмотря на рекомендации МОК. Федерация фехтования просто наплевала на все происходящее, и она делает то, что хочет. Потому что в этом решении была ошибка МОК, потому что они дали лишь рекомендации на решение федерации. И вот наша федерация первая, кто это сделала. К сожалению, это так.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинская олимпийская чемпионка расстроена допуском команд РФ и молчанием других стран. Яна Шемякина рассказала, что Международная федерация фехтования "полностью легла под Россию".

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