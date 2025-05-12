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"Им жаль российских атлетов": Харлан не видит сопротивления европейцев после скандального допуска РФ, но украинцы продолжат борьбу

Елена Павлова
Спорт Oboz
7 минут
459
'Им жаль российских атлетов': Харлан не видит сопротивления европейцев после скандального допуска РФ, но украинцы продолжат борьбу

Обладательница наибольшего количества олимпийских наград в истории Украины саблистка Ольга Харлан видит, что фехтовальный мир смирился с возвращением россиян на международные соревнования – никак не отреагировали на допуск "нейтральных" в команде даже европейские федерации, которые изначально сопротивлялись представителям страны-агрессора. Но, по словам легендарной спортсменки, украинцы продолжают свою борьбу.

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В комментарии OBOZ.UA Харлан рассказала, насколько решение Международной федерации фехтования вернут россиян в командных видах было ожидаемо, учитывая то, что ее много лет возглавлял олигарх из РФ и друг Путина Усманов. И хотя он от отказался от своего поста после очередного переизбрания в конце 2024 года, все равно имеет огромную власть. А украинцы, которые больше не чувствуют поддержку других стран, чувствуют себя несколько одинокими в своей борьбе.

"Им жаль российских атлетов": Харлан не видит сопротивления европейцев после скандального допуска РФ, но украинцы продолжат борьбу

– Насколько было ожидаемо решение Международной федерации допустить россиян в команде?

– К сожалению, да. Решение было ожидаемое, мне кажется, не только для меня, но и для всего украинского фехтования. Я могу сказать, что для всего мира. Потому что все уже привыкли к тому, что они на соревнованиях в личном первенстве. И после чемпионата мира по юниорам и кадетам мы уже увидели, что их уже допустили в команде на юниорском уровне.

Я все же думала, что они будут участвовать уже во взрослом чемпионате мира в Тбилиси, который пройдет в конце июля. Но не ожидала, что россияне уже будут присутствовать и на чемпионате Европе. Поскольку первенство мира проводится под эгидой Международной федерации фехтования. И я все же думала, что Европейская федерация под это не подпишется, что мы имеем поддержку со стороны Европы.

"Им жаль российских атлетов": Харлан не видит сопротивления европейцев после скандального допуска РФ, но украинцы продолжат борьбу
"Им жаль российских атлетов": Харлан не видит сопротивления европейцев после скандального допуска РФ, но украинцы продолжат борьбу

Но этого не произошло. И все это очень сильно расстраивает, мягко говоря. Потому что когда у тебя нет поддержки, бороться очень трудно. Мы это видим по войне в Украине. И если у нас нет поддержки, то это, можно сказать, в 100 раз тяжелее.

Но продолжать бороться надо, поскольку если мы будем это замалчивать или мириться, то это будет продолжаться, и они будут думать, что все-таки украинцы и все украинское фехтование смирились с такой ситуацией. Но – нет, мы не смирились.

"Им жаль российских атлетов": Харлан не видит сопротивления европейцев после скандального допуска РФ, но украинцы продолжат борьбу
"Им жаль российских атлетов": Харлан не видит сопротивления европейцев после скандального допуска РФ, но украинцы продолжат борьбу

Федерация фехтования Украины направила письма в Международную федерацию фехтования, в Международный олимпийский комитет. К сожалению, ответа нет, и это ожидаемо, потому что что они могут ответить, когда это очень очевидно, как по мне. И они делают вид, что так должно быть, к сожалению.

– На ваш взгляд, что означает такой шаг? Какой он несет месседж?

– Это означает, что нас заставляют смириться с тем, что в нашей стране продолжаются боевые действия, смириться с ситуацией, смириться с тем, что уже много времени – уже более трех лет – идет именно полномасштабная война, и для них это очень долго. И, к сожалению, они поддерживают в этом российских атлетов, потому что им их жалко, поскольку весь мир участвует в командных соревнованиях, а их страны нет.

"Им жаль российских атлетов": Харлан не видит сопротивления европейцев после скандального допуска РФ, но украинцы продолжат борьбу

И мы все знаем, чего это происходит. Потому что президент Международной федерации фехтования - это Усманов. И после его очередного избрания в прошлом году это было как-то понятно. И месседж не очень хороший для всего мира также. К сожалению, поддержки от фехтовального сообщества мы много не видим, именно от фехтовальщиков, от атлетов.

Некоторые спортсмены меня даже спрашивают, все ли закончилось в Украине? Я отвечаю: "Нет". Но и сами атлеты мне говорят, что в их странах уже меньше рассказывают об Украине, даже по новостям они этого не видят. А то, что происходит они только видят через наши соцсети.

"Им жаль российских атлетов": Харлан не видит сопротивления европейцев после скандального допуска РФ, но украинцы продолжат борьбу
"Им жаль российских атлетов": Харлан не видит сопротивления европейцев после скандального допуска РФ, но украинцы продолжат борьбу
"Им жаль российских атлетов": Харлан не видит сопротивления европейцев после скандального допуска РФ, но украинцы продолжат борьбу

– Думали о том, как будет проводиться, когда придется встретиться с нейтральными в команде?

– Ничего не изменилось с того момента, когда я фехтовала против них впервые - на чемпионате мира в Милане 2023-го года. И ничего не меняется для наших спортсменов. Мы видим это во всех видах спорта – как они ведут себя: они стоят на пьедесталах, но не делают совместные фото. И это нормальная позиция, которую должен уважать весь мир. По-другому уже не будет.

"Им жаль российских атлетов": Харлан не видит сопротивления европейцев после скандального допуска РФ, но украинцы продолжат борьбу

Как мы будем себя вести? Мы боремся против них на дорожке, мы боремся против них на юридическом фронте и так далее. Поэтому мы их не уважаем, как все другие страны, мы не жмем им руки, мы с ними не общаемся. Это - наша позиция, и все с этим должны считаться.

"Им жаль российских атлетов": Харлан не видит сопротивления европейцев после скандального допуска РФ, но украинцы продолжат борьбу

– Есть ли еще какие-то способы борьбы с недопущением фехтовальщиков стран-агрессорок к соревнованиям после такого решения и есть ли вообще смысл?

– К сожалению, то, что мы видим, все эти способы, которые, мы думали, будут действенными... Когда президент Международной федерации такая фигура, по-другому сказать не могу, очень трудно бороться. Но мы делаем все, что можем. Понимаете? Чтобы также быть на соревнованиях и доказывать, что мы здесь, мы с ними фехтуем, мы боремся, но мы их не уважаем.

"Им жаль российских атлетов": Харлан не видит сопротивления европейцев после скандального допуска РФ, но украинцы продолжат борьбу
"Им жаль российских атлетов": Харлан не видит сопротивления европейцев после скандального допуска РФ, но украинцы продолжат борьбу

– Была ли какая-то негативная реакция на возвращение россиян у представителей других стран? Есть ли еще какая-то поддержка Украины?

– К сожалению, никакой сейчас негативной реакции я не видела. Но я вижу замалчивание от других федераций, а именно – от Европейских федераций. До чемпионата Европы, который будет проходить в Италии, еще месяц-полтора, но после решения международной федерации я не вижу никакой реакции от европейских федераций, поскольку они, видимо, понимают, что в этом нет смысла.

Но в этом есть смысл. Всегда в этом есть смысл! Потому что Европейская федерация фехтования все же, как я считала, была больше на нашей стороне и боролась против присутствия россиян в командных видах. И когда изначально их допускали в качестве нейтральных атлетов, то они были против этого. Сейчас, к сожалению, я этого не вижу.

"Им жаль российских атлетов": Харлан не видит сопротивления европейцев после скандального допуска РФ, но украинцы продолжат борьбу

Я вижу, что настроение вообще во всех федерациях изменилось, все с их присутствием смирились. И в этот момент ты чувствуешь себя одиноким. Одиноким в этой борьбе. К сожалению, это так.

Я не знаю, как будет дальше. Сейчас они будут выступать под флагом Международной федерации фехтования, что очень цинично. То есть сейчас Российская Федерация – слэш Международная федерация фехтования. Вот так оно выглядит.

алишер усманов

Выглядит очень плохо, к сожалению. И это произошло несмотря на рекомендации МОК. Федерация фехтования просто наплевала на все происходящее, и она делает то, что хочет. Потому что в этом решении была ошибка МОК, потому что они дали лишь рекомендации на решение федерации. И вот наша федерация первая, кто это сделала. К сожалению, это так.

"Им жаль российских атлетов": Харлан не видит сопротивления европейцев после скандального допуска РФ, но украинцы продолжат борьбу

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинская олимпийская чемпионка расстроена допуском команд РФ и молчанием других стран. Яна Шемякина рассказала, что Международная федерация фехтования "полностью легла под Россию".

Фехтование Шемякина

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