В матче Франция – Марокко определился первый полуфиналист чемпионата мира по футболу. Видео

Сборная Франции по футболу стала полуфиналистом чемпионата мира-2026, победив команду Марокко со счетом 2:0. Главные события произошли после перерыва, а одним из героев встречи стал Килиан Мбаппе, который забил сам и отдал результативную передачу.

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Французы с первых минут завладели инициативой и регулярно создавали моменты у ворот Яссина Буну. Уже на 4-й минуте голкипер Марокко дважды спас команду после ударов Мбаппе и Дайо Упамекано. В дальнейшем Франция продолжала давление, тогда как марокканцы редко доводили атаки до опасных завершений.

На 28-й минуте команда Дидье Дешама получила право на пенальти после фола Нуссаира Мазрауи. Арбитр Факундо Тельо подтвердил решение после просмотра видеоповтора, однако Буну выиграл дуэль у Мбаппе и сохранил нули на табло.

До перерыва Франция создала еще несколько хороших возможностей. Самым опасным моментом стал удар Лукаса Диня в перекладину в компенсированное время первого тайма.

Во второй половине встречи преимущество французов воплотилось в гол. На 60-й минуте Мбаппе нанес точный удар со средней дистанции и открыл счет.

Спустя шесть минут лидер французской сборной организовал второе взятие ворот: после его передачи Усман Дембеле пробил из пределов штрафной, а мяч оказался в правом нижнем углу ворот.

Марокко попыталось изменить ход игры с помощью замен и активных действий Ашрафа Хакими на фланге, однако создать серьезное давление на оборону соперника не удалось. Франция уверенно контролировала ситуацию и довела матч до победы.

Франция в 1/2 финала сыграет с победителем пары Испания – Бельгия. Этот поединок запланирован на 14 июля в Далласе

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