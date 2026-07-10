Вратарь сборной Марокко взял намертво пенальти от Мбаппе в игре против Франции на ЧМ-2026. Видео

Сборная Франции не смогла открыть счет в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года против Марокко после нереализованного пенальти Килиана Мбаппе. Голкипер марокканцев Яссин Буну отразил удар капитана французской команды и сохранил на табло нули.

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Эпизод произошел на 28-й минуте матча на стадионе "Джиллетт Стэдиум" в Фоксборо. Мбаппе сам заработал 11-метровый после того, как Нуссаир Мазрауи нарушил на нем правила в штрафной площади во время быстрой контратаки.

Перед исполнением пенальти возникла длительная пауза из-за проверки VAR. Главный арбитр изучал момент более трех минут, после чего подтвердил свое решение.

После свистка Мбаппе выполнил удар с привычным разбегом с паузой и направил мяч в правый от себя угол. Однако Буну угадал направление полета мяча, прыгнул в тот же угол и намертво зафиксировал его в руках.

Для форварда сборной Франции этот промах стал первым нереализованным пенальти на чемпионатах мира в карьере. Эпизод стал одним из ключевых моментов первого тайма четвертьфинальной встречи.

На момент публикации новости счет не изменился - 0:0. Идет второй тайм.

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