В матче ЧМ-2026, который стал последним для Роналду, установлен исторический рекорд

Сборная Испании по футболу стала автором уникального достижения на чемпионатах мира. "Фурия роха" накануне в 1/8 финала первенства планеты-2026 в последнем матче на турнире Криштиану Роналду обыграла команду Португалии благодаря единственному голу на 90-й минуте и стала первой, кто не пропускал на мундиалях в шести матчах подряд.

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Об этом на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, информирует аналитическая платформа Squawka. На нынешнем чемпионате мира испанцы еще не пропускали, сыграв с Кабо-Верде (0:0), Саудовской Аравией (4:0), Уругваем (1:0), Австрией (3:0) и Португалией (1:0).

Кроме того, нулевой ничьей завершился поединок европейской команды против Марокко в 1/8 финала ЧМ-2022, когда "фурия роха" вылетела в серии пенальти. В последний раз сборная Испании пропускала в матче с Японией на групповом этапе мундиаля в Катаре.

Сухая серия вратаря "Атлетика" из Бильбао Унаи Симона уже достигла отметки в 609 минут. Он продлил эту рекордную серию на чемпионатах мира.

В четвертьфинале ЧМ-2026 испанцы сыграют с Бельгией, которая разбила сборную США. Поединок состоится 10 июля в 22:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики обнародовали унизительную статистику лидера сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионатах мира по футболу.

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