Бельгия опозорила ФИФА, разгромив США в скандальном матче ЧМ-2026. Видео

Сборная Бельгии по футболу уверенно вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2026 года, обыграв одну из хозяек турнира команду США. "Красные дьяволы" были сильнее в игре, вокруг которой развернулся настоящий скандал, и не оставили шансов "звездно-полосатым", отправив в их ворота четыре мяча, – 4:1.

Видео дня

Европейцы не считались фаворитами противостояния. Кроме того, накануне игры Международная федерация футбола (ФИФА) по запросу президента США Дональда Трампа сняла дисквалификацию с лучшего бомбардира американцев на турнире Фоларина Балогуна, чем спровоцировала волну критики.

Однако это не помогло сборной хозяев. Бельгийцы открыли счет уже на 9-й минуте усилиями хавбека "Аталанты" Шарля Де Кетеларе. Американцы спустя полчаса игры сумели после рикошета забить в ответ, однако 25-летний полузащитник "дьяволов" тут же оформил дубль.

После перерыва европейская сборная контролировала ход встречи и сумела еще дважды поразить ворота соперников, посрамив ФИФА. Интересно, что Балогун полностью провалил поединок, не сделав за 90 минут ни одной удачной обводки и отметившись всего одним ударом.

В четвертьфинале ЧМ-2026 бельгийцы сыграют со сборной Испании, которая на 90-й минуте забила единственный и победный гол в ворота Португалии. Поединок состоится 10 июля в 22:00 по киевскому времени.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!