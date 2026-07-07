Криштиану Роналду едет домой. Испания голом на 90-й минуте выбила Португалию с ЧМ-2026

Сборная Испании по футболу стала четвертьфиналистом чемпионата мира 2026 года, который в эти дни проходит в США, Канаде и Мексике. "Фурия роха" в европейском дерби с португальцами, забив гол в компенсированное время, добыли минимальную победу 1:0 и выбила Криштиану Роналду и Ко с турнира.

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Несмотря на всего лишь один забитый мяч, игра получилась интересной и интенсивной. В начале первой половины убойный момент имел форвард испанцев Микель Оярсабаль, который оказавшись в одиночестве перед воротами соперника, не попал в угол с 11 метров.

Затем голкипер португальцев Диогу Кошта совершил два сейва в течении нескольких секунд. В свою очередь Испанию перед перерывом выручила перекладина.

Во втором тайме команду действовали более осторожно. Юная звезда "фурии рохи" Ламин Ямаль никак не мог обыграть своих оппонентов на фланге, раз за разом нарушая правила. После традиционной паузы на водопой матч совсем успокоился, а португальцы начали откровенно тянуть время.

Развязка наступила на первых секундах компенсированного времени, когда полузащитник лондонского "Арсенала" Микель Мерино получил проникающую передачу и точно пробил мимо Кошты. Португальцы попытались устроить штурм ворот соперника и спасти игру, но не использовали два полумомента.

Таким образом, Испания вышла в четвертьфинал, а Роналду провел свой последний матч на чемпионатах мира. Соперником "фурии рохи" станет победитель пары США – Бельгия, вокруг поединка которых вспыхнул грандиозный скандал.

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