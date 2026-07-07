Обнародована унизительная статистика Криштиану Роналду на чемпионатах мира

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду, который накануне провел свой последний матч на чемпионатах мира, так и остался с единственным забитым мячом в плей-офф первенств планеты. По этом показателю легендарный форвард находится на одном уровне с опальным английским защитником Гарри Магуайром.

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Об этом на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, информирует аналитическая компания Opta. Она приводит полную статистику выступлений Роналду в играх на вылет на чемпионатах мира.

На этой стадии португалец сыграл 10 матчей за карьеру. Он провел на поле 741 минуту. За это время он не сделал ни одной результативной передачи, а также отметился единственным голом, который был забит с пенальти в ворота Хорватии в 1/16 финала нынешнего мундиаля-2026.

Интересно, что тот же Магуайр свой единственный мяч в плей-офф мировых первенств забил после подачи углового. Он расписался в воротах сборной Швеции в матче 1/4 финала ЧМ-2018, причем этот мяч оказался победным.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Бельгии посрамила Международную федерацию футбола (ФИФА) разбив США в 1/8 финала ЧМ-2026.

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