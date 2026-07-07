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Обнародована унизительная статистика Криштиану Роналду на чемпионатах мира

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
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Роналду сыграл последний матч на ЧМ по футболу
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Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду, который накануне провел свой последний матч на чемпионатах мира, так и остался с единственным забитым мячом в плей-офф первенств планеты. По этом показателю легендарный форвард находится на одном уровне с опальным английским защитником Гарри Магуайром.

Об этом на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, информирует аналитическая компания Opta. Она приводит полную статистику выступлений Роналду в играх на вылет на чемпионатах мира.

Роналду забил пенальти в ворота Хорватии.
Англия проиграла Италии в финале Евро-2020.

На этой стадии португалец сыграл 10 матчей за карьеру. Он провел на поле 741 минуту. За это время он не сделал ни одной результативной передачи, а также отметился единственным голом, который был забит с пенальти в ворота Хорватии в 1/16 финала нынешнего мундиаля-2026.

Интересно, что тот же Магуайр свой единственный мяч в плей-офф мировых первенств забил после подачи углового. Он расписался в воротах сборной Швеции в матче 1/4 финала ЧМ-2018, причем этот мяч оказался победным.

Статистика Роналду в плей-офф чемпионатов мира.
Криштиану Роналду во время матча.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Бельгии посрамила Международную федерацию футбола (ФИФА) разбив США в 1/8 финала ЧМ-2026.

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