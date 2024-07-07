В Лондоне непобедимый супертяж выиграл бой нокаутом за 30 секунд. Видео

Британский супертяжеловес Джонни Фишер (12-0, 11 КО) добыл эффектную победу над представителем Хорватии Аленом Бабичем (12-2, 11 КО). Главный бой на Copper Box Arena шоу промоутерской компании Matchroom Boxing в Лондоне завершился досрочно.

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33-летний хорват с первых минут старался прессинговать фаворита и хотел устроить настоящий махач на ближней дистанции, забыв при этом полностью про защиту. Такие предсказуемые действия Бабича привели к тому, что уже на 30-й секунде он пропустил несколько оверхэндов от Фишера, оказавшись на канвасе.

Боец попытался быстро вскочить на ноги, что в итоге закончилось плачевно. Не успев до конца прийти в себя, Ален сильно шатался. Судья не позволил ему продолжить бой, зафиксировав поражение техническим нокаутом.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 февраля Фишер разобрался с Дмитрием Безусом (10-2, 5 КО). Украинский супертяжеловес потерпел второе поражение в своей профессиональной карьере, проиграв нокаутом в 1-м раунде.

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