Знаменитый украинский супертяжеловес проиграл нокаутом в первом раунде. Видео

Украинский супертяжеловес Дмитрий Безус (10-2, 5 КО) потерпел второе поражение в своей профессиональной карьере. На арене отеля The Cosmopolitan в Лас-Вегасе (США) 34-летний уроженец Северодонецка был нокаутирован непобедимым бойцом из Великобритании Джонни Фишером (11-0, 10 КО).

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8-раундовый бой оказался сверхскоротечным. С первых секунд 24-летний британец захватил инициативу в ринге.

Украинец почти сразу ушел в глухую оборону, даже не думая о контратаках. Фишер грамотно работал боковыми ударами, раз за разом пробивая блок украинца. Не мог ничего поделать Безус и с атаками по корпусу.

За несколько секунд до окончания первой трехминутки Джонни Фишером набросился на нашего соотечественника с многоударной комбинацией, став просто его избивать. Рефери почти сразу вмешался, остановив встречу.

Как сообщал OBOZ.UA, год назад Безус потерпел первое поражение в карьере. В Лондоне в бою за вакантный пояса чемпиона Европы по версии WBO Дмитрий был нокаутирован местным бойцом Дэвидом Аделее (11-0, 10 КО).

Ранее Дмитрий Безус в октябре прошлого года добыл тяжелую победу над чехом Лукасом Вакером (3-2, 2КО). Наш боксер смог подняться с нокдауна во 2-м раунда.

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