'В этом большая разница': 'брат' Кадырова дал прогноз на бой Усик – Фьюри

Чемпион мира полутяжелого веса Артур Бетербиев (19-0, 19 КО) назвал Тайсона Фьюри (34-01, 24 КО) победителем над Александром Усиком (21-0, 14 КО) в поединке 17 февраля. При этом, по словам россиянина, который называл "своим братом" Рамзана Кадырова, британец должен быть готов на 100%, иначе его ждут серьезные проблемы, как и в бою с Фрэнсисом Нганну (0-1, 0 КО).

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Такой прогноз Бетербиев сделал в интервью Sky Sports. Обладатель сразу трех чемпионских поясов своего дивизиона отметил, что главной проблемой Усика остается тот факт, что он не является природным супертяжем, а Фьюри при должном отношении к бою должен забрать звание абсолютного чемпиона мира.

"Вы знаете Александра Усика, он очень хорошо выполняет свою работу. Это очень хорошо для него. Но я говорил, что когда Усик дрался с Джошуа, я думал, что победит Энтони. Я отдавал преимущество Джошуа, потому что он настоящий супертяж. Он не крузер. И в этом есть большая разница. Поэтому я говорю что тот, кто хорошо подготовится, тот победит. И сейчас я думаю, что Тайсон Фьюри победит. Кто будет хорошо готов, тот победит", – сказал Бетербиев.

Ранее OBOZ.UA рассказал читателям о том, что связывает Тайсона Фьюри и Украину. Кроме того, Александр показал видео своей впечатляющей подготовки к противостоянию, восхитив фанатов. А бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер выразил уверенность в том, что противостояние украинца и британца не состоится 17 февраля.

Недавно Фьюри записал грозное видео Усику с одной из своих тренировок. Бывший чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 23 КО) дал свой однозначный прогноз на поединок Александра и Тайсона, а также объяснил, почему победу одержит именно наш соотечественник. А в России рассказали, как переход украинца в супертяжелый вес повлиял на дивизион.

Кроме того, украинский боксер встревожил британских фанатов своими тренировками. А секс-символ мирового бокса австралийка Эбани Бриджес сделала категоричный прогноз на противостояние украинца и британца.

Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен не считает бой с Усиком самым сложным в карьере своего клиента. В свою очередь, Эдди Хирн выразил надежду на победу британца. А бывший чемпион мира Карл Фроч резко изменил свой прогноз на бой.

Как сообщал OBOZ.UA, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (1992) Риддик Боу назвал раунд, в котором завершится бой Александра Усика и Тайсона Фьюри. А букмекеры вновь кардинально изменили котировки на поединок. Также стала известна скандальная подробность проведения шоу, связанная с Россией.

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