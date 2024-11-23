В сеть попали фото, как выглядит Фьюри за месяц до боя с Усиком. В комментариях ажиотаж

Южноафриканский супертяжеловес Кевин Лерена выложил у себя в Instagram совместное фото с британцем Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО). 32-летния спарринг-партнер британца показал, как выглядит последний за менее чем месяц до реванша с обладателем титулов WBA, WBC, WBO и IBO Александром Усиком (22-0, 14 КО).

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"Тренировочный лагерь в самом разгаре. Остался всего месяц до схватки за чемпионство. Энергия в тренажерном зале электрическая. Подготовка соответствует решительности, желаниям и воле к успеху!" – подписал фото Кевин.

В кадре 185-сантиметровый Лерена выглядит маленьким мальчиком по сравнению с огромным Фьюри.

В комментариях поклонники британского супертяжа наперебой восторгаются формой своего кумира. предрекая украинцу поражение в повторном поединке.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 КО) выразил уверенность в том, что Александр вновь будет сильнее Тайсона. По словам американского боксера, нашего соотечественника лишили досрочной победы в первом поединке соперников.

Ранее стало известно, что Фьюри хочет устроить трилогию с Усиком, чтобы войти в историю бокса. Кроме того, британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

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