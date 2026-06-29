"Усику можно все": в России отреагировали на решение украинца освободить чемпионские пояса

Олимпийский чемпион Дмитрий Кудряшов восхитился решением Александра Усика (25-0, 16 КО) отказаться от всех своих чемпионских поясов. Российский боксер подчеркнул, что украинец продемонстрировал настоящее уважение к другим представителям супертяжелого веса, которые теперь смогут поспорить за титулы.

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Об этом Кудряшов заявил в комментарии порталу MMA.Metaratings.ru. По словам представителя РФ, Усик находится в том статусе, когда за него говорят не титулы, а результаты, которых он добился на профессиональном ринге, став трехкратным абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях.

"Александру Усику можно все. Отказался абсолютный чемпион от поясов или нет – любой бой с его участием привлечет огромное внимание и зрителей. Пояса для него не главное. Он поступил по-джентльменски. Оставил вакантные пояса, за которые могут побороться другие ребята. Хорошая компания: Даниэль Дюбуа, Агит Кабайел, Мозес Итаума и Мурат Гассиев. Хорошая возможность для ребят проявить себя", – сказал Кудряшов.

Ранее британский промоутер Эдди Хирн назвал последнего соперника в карьере Усика. А президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выразил недовольство решением украинца отказаться от титулов.

В то же время WBC объявил нового чемпиона после заявления нашего соотечественника. Кроме того, стало известно, что Александр все же сохранил за собой один из титулов.

Также стало известно, что один из поясов украинца достанется россиянину Мурату Гассиеву (33-2, 26 КО). Сам осетин отреагировал на решение Усика словами "легче собирать".

Ранее OBOZ.UA детально анализировал, что означает отказ Александра Усика от всех чемпионских поясов для самого украинца и всего мирового бокса.

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