Усик подарил Зеленскому чемпионский пояс, который отобрал у Фьюри, и дал обещание. Видео

Чемпион WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) подарил президенту Украины Владимиру Зеленскому пояс чемпиона WBC. Этот пояс Александр завоевал 19 мая, победив Фьюри раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112.

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На встрече с главой страны боксер подчеркнул, что трофей, который он передает – подлинный.

"Это настоящий, который мы забрали у нашего толстого друга из Лондона. Оригинальный пояс, хочется, чтобы он остался у вас. Мы долго-долго работали, чтобы его забрать", – признался Александр.

Усик, показывая Зеленскому пояс, извинился, что там нет фотографии Фьюри.

"Здесь есть моя. Здесь тот, кто основал этот пояс, Мухаммед Али, Сулейман, Мейвезер. И самое главное, что с 2018 года главный флаг здесь – наш", – сказал Усик.

В ответ Владимир Александрович отметил, что не очень честно забирать трофей, на который было потрачено столько сил, на что Усик пообещал завоевать еще один.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 августа председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх подтвердил дату реванша Усик - Фьюри, который примет Kingdom Arena в Эр-Рияде.

Наш соотечественник, который удерживает сразу три главных чемпионских пояса, будет отстаивать свои титулы в конце нынешнего года.

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