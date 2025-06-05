'Не каждый выдержит': почему Ломаченко решил завершить карьеру, объяснила бывшая чемпионка мира

5 июня бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) неожиданно сообщил о завершении профессиональной карьеры. И, по мнению вице-президента Лиги профессионального бокса Украины Алины Шатерниковой, он это сделал из-за усталости от многолетних изнурительных тренировок, которые бы смог выдержать далеко не каждый.

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В разговоре с OBOZ.UA бывшая чемпионка мира по боксу объяснила, какие причины подтолкнули 37-летнего Василия к решению закончить спортивную карьеру именно сейчас.

"Все очень просто. Он в большом спорте где-то с 8 лет и в постоянной физической нагрузке. Те спортивные нагрузки, которые он имел за эти годы... не каждый организм сможет выдержать такие тренировки. Соответственно, его мышцы, его суставы, вообще все его тело уже устало от постоянной тренировки", - отметила титулованный боксер.

Также прощание Ломаченко с рингом ускорил тот факт, что ему есть, чем заниматься в своей жизни: "Дети у него уже спортивные - дочь выступает в спортивной акробатике на таком уровне, что о ней уже пишут медиа. А сын Василия, Анатолий-младший, выступает на боксерских соревнованиях всеукраинского уровня".

"Поэтому, я думаю, что Василий истощился и мотивационно, и физически. Я имею в виду, что его организм уже устал постоянно тренироваться. Когда-то это нужно было сделать. Он это почувствовал, он дал себе какое-то время после майского боя 2024-го года. Он дал себе время почувствовать, готов ли он продолжать или нет. И за это время он понял, что все - надо завершать", - считает Шатерникова.

Напомним, Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры 5 июня. Таким образом, он решил остановиться на отметке в 21 бой на профессиональном ринге. Украинец брал чемпионские пояса в полулегком, втором полулегком и легком весовых дивизионах. Он завоевал свой первый титул уже в третьем для себя поединке.

Последний бой украинец провел в мае прошлого года, когда победил техническим нокаутом австралийца Джорджа Камбососа (22-3, 10 КО) и завоевал пояс Международной федерации бокса (IBF) в легком весе.

Также Василий отметился невероятными результатами в любительском боксе. Считается, что он проиграл лишь один из своих 396 боев в любителях. Ломаченко выиграл две Олимпиады - в Пекине-2008 и Лондоне-2012. Кроме того, он был чемпионом мира и Европы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что самое авторитетное издание в мире бокса Ring Magazine исключило Василия Ломаченко из своих рейтингов.

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