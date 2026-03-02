Усик – Верхувен: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боя

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) возвращается в ринг в конце нынешней весны. Наш соотечественник проведет добровольную защиту своих титулов по линии Всемирного боксерского совета (WBC) в поединке против звезды кикбоксинга Рико Верхувена (1-0, 1 КО).

Для украинца этот бой станет первым после того, как в июле минувшего года он победил в реванше Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО) и завоевала все пояса королевского дивизиона. Его соперник имеет минимальный опыт в боксе, проведя на ринг только один поединок.

КОГДА УСИК – ВЕРХУВЕН

Поединок состоится в уникальном месте в Египте – у пирамид Гизы. Датой этого грандиозного шоу организаторы выбрали субботу, 23 мая.

ВРЕМЯ БОЯ УСИК – ВЕРХУВЕН

Точное время начала поединка станет известно позднее. Однако можно предположить, что соперники выйдут на ринг не ранее 23:45 по киевскому времени. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию боя Усик – Верхувен.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УСИК – ВЕРХУВЕН

Официальным транслятором вечера бокса названа стримминговая платформа DAZN, которая также доступна в Украине. Трансляция будет платной, а ее цена станет известна в ближайшее время.

Кроме того, в нашей стране в последние годы прямой эфир боев Усика был доступен на видеосервисе Megogo.

ПРОГНОЗ НА УСИК – ВЕРХУВЕН

Разумеется, явным фаворитом противостояния считается украинский суперчемпион. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1,05. Ничья оценивается котировкой 34,00. А показатели на успех нидерландца достигают уровня 13,00.

АНДЕРКАРТ БОЯ УСИК – ВЕРХУВЕН

Будет объявлен позже...

Отметим, что бой Усик – Верхувен был санкционирован WBC как титульный, хотя изначально в организации называли его специальным событием.

