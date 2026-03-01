С новым боем Усика случился неожиданный поворот

Следующий бой Александра Усика не будет иметь статус чемпионского, несмотря на первоначальные заявления про обратное. Всемирный боксерский совет заявил, что встреча с Рико Верхувеном будет иметь формат специального события.

Как сообщает BoxingScene, на кону не будут стоять никакие титулы (WBA, WBC, IBF) или другие регалии украинца. Изначально поединок, запланированный на 23 мая, анонсировали как поединок за пояс WBC, однако организация оперативно опровергла эту информацию.

Глава WBC Маурисио Сулейман подтвердил поддержку встречи и уточнил ее статус. По его словам, совет поддерживает кроссовер и рассматривает его как "специальное событие WBC", для которого создадут церемониальный пояс с элементами египетских пирамид.

Поединок возглавит платную трансляцию DAZN и пройдет на фоне пирамид Гизы в Египте. Финансирование обеспечат Турки Аль аш-Шейх и компания Sela.

Усик, 24-0 (15 КО), является линейным чемпионом и обладателем титулов The Ring, WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе. Формат боя сопоставим с поединком Тайсона Фьюри против Франсиса Нганну в 2023 году, когда титул WBC не разыгрывался, а организация лишь выразила поддержку событию.

Сулейман напомнил, что WBC поддерживал встречу Фьюри и Нганну, которая оказалась конкурентной, и добавил, что совет с уважением относится к Верхувену как к легендарному чемпиону в кикбоксинге. Он также уточнил, что на данный момент запрос о защите титула не обсуждался и бой рассматривается исключительно как специальное событие с участием чемпиона WBC в супертяжелом весе.

