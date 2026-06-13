Усик в Вашингтоне встретился с Трампом: одна деталь на фото взбудоражила сеть

Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Пользователи обратили внимание на выражение лица Усика во время его встречи с американским президентом.

Видео дня

Об этом сообщила советник Трампа по вопросам коммуникаций Марго Мартин в соцсети Х. Какова цель встречи, пока не сообщается.

Что известно

Александр Усик встретился с Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома. Фото их встречи опубликовала 12 июня в соцсети Х советница Трампа Марго Мартин."Президент Дональд Трамп в Овальном кабинете с чемпионом мира в тяжелом весе Усиком", – говорится в посте. На снимке президент и боксер пожимают друг другу руки.

Какова цель встречи боксера и президента, не сообщается.

Пользователи в комментариях обратили внимание на интересную деталь – выражение лица Усика, с которым он пожимает руку Трампу.

"Взгляд настоящий", "У Усика такое выражение лица..." – пишут в комментариях под постом.

Что предшествовало

Напомним, Александр Усик прибыл в США, где посетил штаб-квартиру министерства обороны страны. При этом украинский боксер столкнулся с необходимостью эвакуироваться из здания Пентагона после необычной биологической тревоги.

Оказалось, что инцидент произошел из-за ложной тревоги от датчика опасных материалов. Специальная сенсорная система якобы обнаружила бактерию-возбудителя сибирской язвы. Однако было установлено, что это была техническая неисправность.

Впрочем, во время этой тревоги Усик со своей командой и сотрудниками Пентагона начал быстро двигаться к выходу, делясь эмоциями прямо на ходу. Видео об этом Усик опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

Ранее OBOZ.UA писал о том, когда состоится следующий бой Усика: кто соперник и дата поединка. 39-летний уроженец Симферополя в ночь на воскресенье, 24 мая, провел поединок против звезды кикбоксинга из Нидерландов Рико Верховена (1-1, 1 КО), которого нокаутировал в 11-м раунде.

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