Усик сказал, какая сборная выиграет ЧМ-2026 по футболу

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик выразил уверенность в том, что победителем первенства планеты по футболу 2026 года станет сборная Португалии. Наш соотечественник выразил отдельный респект лидеру "европейских бразильцев" Криштиану Роналду.

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Об этом Усик заявил в опроснике видеоплатформы DAZN, который поинтересовался мнением у 12 представителей бокса. "Кто выиграет ЧМ-2026? Это будет Португалия. И Криштиану Роналду", – категорично заявил украинский супертяж.

Интересно, что с ним согласился мексиканский чемпион во втором среднем весе Хайме Мунгуя. "Я надеюсь на победу Мексики, но у Португалии очень хорошие шансы", – поделился он своим прогнозом.

Американец Райан Гарсия, который выступает в первом полусреднем дивизионе, также выразил надежду на триумф Роналду и Ко, но не назвал их победителями. "Я надеюсь, на успех Португалии, но, скорее всего, выиграет Аргентина", – сказал спортсмен.

Отметим, что сборная Португалии на ЧМ-2026 выступит в группе К, где ее соперниками будут представители Колумбии, Узбекистана и ДР Конго. Именно матчем с последней команда тренера Роберто Мартинеса начнет выступления на мундиале 17 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, матчем с тремя удалениями начался чемпионат мира по футболу 2026 года, в котором впервые участвуют 48 сборных.

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