Португалия на ЧМ-2026 по футболу: расписание и календарь матчей, результаты, турнирная таблица и заявка команды

С 11 июня по 19 июля футбольные фанаты будут жить событиями чемпионата мира-2026, который пройдет на полях США, Мексики и Канады. Впервые в истории на мундиале сыграют сразу 48 сборных, ровно треть из которых представляют европейскую конфедерацию.

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Отдельное внимание будет приковано к сборной Португалии и ее лидеру Криштиану Роналду, для которого это будет уже шестой ЧМ в карьере. "Европейские бразильцы" будут очевидными фаворитами в группе К, где им будут противостоять конголезцы, колумбийцы и дебютанты мундиалей узбеки.

РАСПИСАНИЕ СБОРНОЙ ПОРТУГАЛИИ НА ЧМ-2026

17 июня, 20:00. Португалия – ДР Конго

23 июня, 20:00. Португалия – Узбекистан

28 июня, 02:30. Колумбия – Португалия

Для гарантированного попадания в 1/16 финала португальским футболистам необходимо оказаться в первой двойке лучших команд ли либо стать одними из восьми лучших сборных которые займут третьи места.

ЗАЯВКА СБОРНОЙ ПОРТУГАЛИИ НА ЧМ-2026

Вратари: Диогу Кошта ("Порту"), Жозе Са ("Вулверхэмптон"), Руй Силва ("Спортинг").

Защитники: Диогу Далот ("Манчестер Юнайтед"), Матеуш Нунеш ("Манчестер Сити"), Нелсон Семеду ("Фенербахче"), Жоау Канселу ("Барселона"), Нуну Мендеш (ПСЖ), Гонсалу Инасиу ("Спортинг"), Ренату Вейга ("Вильярреал"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Томаш Араужу ("Бенфика").

Полузащитники: Рубен Невеш ("Аль-Хиляль"), Самуэль Кошта ("Мальорка"), Жоау Невеш (ПСЖ), Витинья (ПСЖ), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити").

Нападающие: Жоау Фелиш ("Аль-Наср"), Франсишку Тринкау ("Спортинг"), Франсишку Консейсау ("Ювентус"), Педру Нету ("Челси"), Рафаэл Леау ("Милан"), Гонсалу Гедеш ("Реал Сосьедад"), Гонсалу Рамуш (ПСЖ), Криштиану Роналду ("Аль-Наср").

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